Vida y Milagros | Karyme Lozano empieza sus grabaciones en Minas de pasión

De Televisión

Las grabaciones de la nueva telenovela Minas de pasión continúan en locaciones y foro por lo que hay noticias cada día. Una es la llegada de Karyme Lozano, quien fue de las primeras actrices en confirmarse cuando se formaba el elenco, aquí con un personaje de nombre Aleida. Son pocas las escenas las que hasta el momento ha realizado la actriz, pero adelanta que su papel tendrá dos etapas en diferentes tiempos y que tendrá dos aspectos opuestos. Otro dato de su personaje es que será dueña de un restaurante. Sobre sus compañeros actores con los que por su historia en particular compartirá escena, Karyme prefiere no adelantar mucho. Con esta participación, Karyme mantiene su presencia en la pantalla mexicana después de su actuación en Mi secreto y ella comenta que al igual que en aquella ocasión, ahora con Aleida pondrá todo su empeño para ofrecer al público un buen trabajo. Minas de pasión estará al aire por Las Estrellas en el horario que deje el volumen seis de Esta historia me suena, el de las 18:30 horas...

Para la programación nocturna de entretenimiento de Canal 5, el próximo 24 de julio se estrena la segunda temporada de ¿Cuál es el bueno?, el formato de concursos con el que Facundo regresó a Televisa el año pasado. En esta entrega, veremos muchos famosos tratando de adivinar sobre la verdadera identidad de los concursantes del público que participan y a diferencia de antes, ahora las personalidades tendrán algo en común en cada emisión, por ejemplo, ser comediantes, periodistas, cantantes o que hayan sido parte de una serie o programa. Como avance de las caras conocidas que estaremos viendo tenemos a Adal Ramones, Gabriela Platas, Mauricio Castillo, Liliana Arriaga la Chupitos, Carlos Hurtado, Danielle Dithurbide, Paola Rojas, José Manuel Lechuga, Mariazel, Yordi Rosado y muchos más. En las grabaciones se contó con público en vivo y la producción está a cargo de Eduardo Suárez...

Estamos dando los últimos toques a la nueva edición de Con permiso que veremos mañana viernes a las 21:30 por Unicable. Como adelanto a lo que estamos preparando con Martha Figueroa tenemos una sorpresa sobre un gran cantante, lo que algunas estrellas mexicanas están dando de qué hablar más allá de nuestras fronteras, lo nuevo de la televisión y como invitada tenemos a Raquel Bigorra, la cuarta expulsada de La casa de los famosos México y quien dio mucho para analizar. Los esperamos mañana y en la repetición los domingos a las 15:00 por el mismo canal…

De Música

El dueto Pimpinela regresa a México para continuar con la celebración de sus cuarenta años de carrera. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán confirman que en el mes de octubre presentarán su Siempre juntos tour, un espectáculo renovado con el que visitarán plazas como Monterrey, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México. Esta es una producción de Sergio Gabriel y los muchos seguidores de Pimpinela podrán escuchar éxitos como Pega la vuelta, A esa, Valiente, Traición, Cuando lo veo, Me hace falta una flor y muchos más…

De Teatro

La propuesta que ha traído el montaje de Siete veces adiós continúa con éxito y se acerca la develación de placa por sus 377 representaciones, esto para mantener la costumbre de celebrar cada cierto número de funciones que termine en número siete. Con diferentes elencos durante el tiempo que llevan en cartelera, actualmente la producción que dirige Alan Estrada está protagonizada por Zuria Vega y Alejandro Calva y por cierto, la presencia de Zuria hace que los padrinos de la ocasión sean muy cercanos a ella. Mañana viernes, en el teatro de la avenida División del Norte donde se presentan, se contará Marimar Vega y Alberto Guerra, hermana y esposo de la actriz, para develar la placa... ¡Hasta la próxima!