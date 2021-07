Vida y Milagros | La cuarta temporada de Esta historia me suena viene con mucho ritmo y baile

El estreno de la cuarta entrega del programa unitario Esta Historia me Suena se acerca, por eso empezamos esta semana comentando sobre los preparativos de este exitoso formato que veremos por Las Estrellas a partir del próximo lunes 26 de julio a las seis y media de la tarde de lunes a viernes. Una buena idea para grabar las entradas de cada episodio fue llamar a más de 40 actores que participaron a lo largo de la temporada para que juntos bailaran vestidos de gala el tema musical del programa que ahora está interpretado por el grupo JNS. En el Gran Hotel de México, la locación elegida para la grabación, llegaron muchos famosos como Alicia Machado, Omar Fierro, Lisset, Ana Ciocchetti, Ariel López Padilla, Lupita Sandoval, Fernanda López, Jorge Aravena, Raúl Coronado, Pedro Sicard, Alfredo Gatica, Zaide Silvia Gutiérrez, Marcia Coutiño, Scarlet Ortiz, Jorge Muñiz, Lisardo, Francisco de la O, Benjamín Rivero y Sachi Tamashiro entre otros, además de los productores Genoveva Martínez y Emmanuel Duprez. Para lograr lo que veremos al aire fueron necesarias muchas horas de trabajo, ensayos de las coreografías y varias tomas. La cuarta entrega de Esta Historia me Suena estará al aire hasta el mes de septiembre, para que en ese horario entre la telenovela S.O.S Me Estoy Enamorando...

Ahora vamos al terreno de las telenovelas, una de ellas la recién estrenada Vencer el Pasado, la que conforme pasan los días aumentan sus niveles de audiencia. Los comentarios sobre cada una de las tramas de las cuatro protagonistas han sido muy buenos, pero también ha gustado mucho el personaje de "Fabiola" interpretado por África Zavala, una antagonista muy particular que con sus frases y pose de gran ejecutiva ya se ha ganado a muchos televidentes. Otra novedad es que apenas hace una semana y media, en la presentación a los medios de comunicación, quedaba la duda si esta tercera entrega de la saga Vencer sería la última, pero con el buen resultado de la primera semana al aire de la actual historia, la productora Rosy Ocampo ya confirma que habrá una cuarta para el año 2022 y que ya están trabajando con los escritores para elegir los temas...

Cuando se prepara una nueva telenovela siempre hay rumores sobre los nombres de los actores que podrían formar el elenco. Las especulaciones tampoco están tan alejadas de la realidad porque muchas veces los productores y los candidatos para uno u otro personaje tienen pláticas para negociar y puede ser que algún famoso que sea visto en una oficina de una televisora efectivamente recibió una propuesta pero al final no se concreta la contratación. Esto lo recordamos porque ahora nos llegó precisamente un rumor que Leticia Calderón podría regresar a los melodramas después de su gran personaje antagónico en Imperio de Mentiras. Ahora le ofrecen un papel opuesto a ese y se trata de la protagonista noble y abnegada de la nueva versión de Bendita Mentira, la telenovela que protagonizó Angélica María hace 25 años y más adelante podría tener una nueva versión. Estaremos atentos para el seguimiento de esta posibilidad...

Ahora toca comentar sobre el revuelo que ha causado la noticia de que Cristian de la Fuente tiene nueva casa laboral. El actor chileno compartió que tiene un nuevo proyecto en Telemundo y ya publicó su andar por los pasillos de los estudios de la televisora que se encuentra en Miami. Como es de esperarse, son pocos los detalles que se han dado hasta el momento y cabe recordar que la empresa está preparando nuevas historias como Parientes a la Fuerza, la ya muy avanzada teleserie Malverde, la segunda parte de Pasión de Gavilanes, Diario de un Gigoló, La Reina del Sur 3 y otros programas como el concurso Así se Baila y el reality Casa de los Famosos.









De Teatro

El regreso a los escenarios de la puesta Rosa de dos Aromas ha sido compartido en las redes sociales de sus actuales protagonistas: Sylvia Pasquel y Rocío Banquells. La actual temporada ya cumplió dos fines de semana presentándose en un teatro ubicado en la avenida Doctor Vértiz en la Ciudad de México los sábados y domingos. Este regreso tuvo que esperar más de un año, lógicamente por la pandemia, porque fue en el primer trimestre de 2020 cuando ambas actrices y hermanas compartían su entusiasmo por trabajar juntas. El estar en escena ha sido un logro, porque tanto como Sylvia y Rocío estaban consideradas como ya fuera de la edad para representar a las dos mujeres del texto de Emilio Carballido que se conocen en la sala de espera de un reclusorio y descubren que un hombre las une. Afortunadamente, el empeño y visión experimentada de las actrices lograron que el productor Rubén Lara aceptara montar la obra con ellas...¡Hasta la próxima!