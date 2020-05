Vida y Milagros | La poco recordada faceta de actor de Óscar Chávez

Una semana más de encierro total. No saben cuánto me ha costado no salir a ningún lado, porque como todos saben yo soy de la calle.

Todos los días como y ceno fuera de casa; bueno, comía y cenaba fuera de casa. Por cierto, quiero agradecerle a algunos de mis restaurantes favoritos como son Dante, La Buena Barra y La Única que, para que no extrañe sus platillos, me los mandan a mi casa, mismos que acompaño con una copa de Vino Origel, así que dentro de todo, pues no la paso tan mal. Mi programa de Con Permiso lo hacemos desde esta su casa, aunque con una parte mínima del staff, pero lo hacemos cada semana.

También si no fuera por mis perros Tom y Jerry, hacer de comer y pintar me hubiera vuelto loco porque yo no soy mucho de televisión aunque usted no lo crea. Pero bueno, aquí seguiremos cuidándonos lo mejor posible ya que la cosa se pone cada vez peor. Que Dios nos cuide.

Y cambiando de tema, fíjense que otro de mis pasatiempos es el Instagram, que gracias a esta tecnología, estamos en contacto con tantos seguidores que nos hacen pasar un buen tiempo aunque siempre hay alguien por ahí que únicamente se la pasa molestando a los demás, pero les doy un consejo: bórrenlos de su vida y no les contesten nada. Es lo mejor. El otro día escribí del fallecimiento de Óscar Chávez, y puse que qué triste la muerte de este gran actor y cantante. Bueno, no saben cómo se me echaron encima porque había puesto actor; me refutaban que sólo era cantante. No sé por qué, si no saben alegan cosas como éstas. Sí, efectivamente el señor Chávez fue un gran cantante pero yo lo conocí gracias a su papel de El estilos en la cinta Los Caifanes al lado de Julissa, una película que le valió un Ariel y una Diosa de Plata. También trabajó con María Félix en La Generala y por nombrar solo algunas participó en A fuego lento, Santa, María de mi corazón, Rompe el alba, Piedras verdes y algunas más. Pero bueno, el asunto era que falleció esta gran figura del espectáculo que nuevamente se vistió de luto.

DE TELEVISIÓN

Los proyectos para la pantalla chica siguen con optimismo y esperando que pronto los actores, equipos de producción y staff estén de regreso en foros y locaciones. Uno de los recién destapados lo dio a conocer a través de sus redes sociales la conductora y escritora Martha Carrillo, quien confirma lo que ya se especulaba en los pasillos de Televisa: una nueva telenovela a cargo del productor Carlos Moreno. Después de su trabajo en la historia Y mañana será otro día, el realizador, como algunos otros de sus colegas, tuvo una pausa laboral en la televisora de San Ángel, pero ahora con una historia inédita escrita también por Cristina García, con quien Carrillo ha hecho mancuerna desde Tres mujeres, hace su retorno. Al parecer, ya existe un título tentativo que conocen solamente los involucrados y se rumora que esta telenovela podría ocupar el horario estelar de Las Estrellas a partir del último bimestre de 2020, si es que las actividades laborales se retoman a partir de junio.

¡Hasta la próxima!