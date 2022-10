Vida y Milagros | La serie 40 y 20 evoluciona en sus nuevas temporadas

De Televisión

La nueva programación de Noche de buenas empieza la próxima semana y la producción que se mantiene es la de 40 y 20, la que tiene listas su novena y décima temporadas. El próximo martes veremos al aire por Las Estrellas las novedades y hay varias para comentar. Con el paso de siete años, los personajes experimentan una evolución, principalmente el de Paco, interpretado por Jorge el Burro Van Rankin, el que tendrá otra mentalidad en la trama, principalmente no buscar conquistas de mujeres de 20 años y en las nuevas temporadas la edad de ellas aumenta. Esta decisión se tomó escuchando al público y que además, ya no es políticamente correcto mostrar esa situación en los capítulos. Otro cambio es la llegada de un nuevo personaje de nombre Lucas, el que será un hijo sorpresa para Paco, un joven que llegará al famoso departamento acompañado de su madre, interpretada por Issabela Camil. Ese papel es de Bruno Loza, un joven actor que desde niño ha participado en cine con su padre, el director Gustavo Loza y también productor de la serie. Este personaje viene a refrescar la serie y será él quien tenga las conquistas juveniles. Cabe mencionar que Mauricio Garza sigue en la serie, pero por sus compromisos de trabajo en otros países no estará en todos los capítulos de las nuevas temporadas. Por supuesto que también continúan Michelle Rodríguez como Toña, Mónica Huarte y Armando Hernández en la serie que a pesar de estos cambios, mantiene su título...

Ahora vamos al terreno de los melodramas y de lo que se especula en los pasillos de la televisora de San Ángel sobre los proyectos para 2023. En estos días se empieza a dudar de que la segunda parte de la telenovela La desalmada se lleve a cabo, o por lo menos ya no es seguro que en el mes de febrero empiece la preproducción. Una de las razones es porque hasta el momento no se ha logrado reunir de nuevo al gran elenco que hizo de esta historia uno de los éxitos en audiencia más grandes del último año, pero todo esto es de manera extraoficial. Seguiremos al pendiente de este rumor...

El inicio de grabaciones de la telenovela Perdona nuestros pecados se acerca y una de las novedades es el ingreso al elenco de Sabine Moussier, una buena noticia para sus muchos seguidores que la vieron recientemente en Corazón guerrero. Además, otros nuevos nombres que formarán parte de este elenco son los de Cecilia Toussaint, Óscar Bonfiglio, Gina Pedret, Carlo Guerra, Guiseppe Gamba y el muy joven Patricio de la Garza quien ya anda en los pasillos de Televisa viendo los detalles de su personaje. Ellos se suman a los estelares Oka Giner, Emmanuel Palomares, Jorge Salinas, Marisol del Olmo, César Évora, Osvaldo de León, Luz Edith Rojas, Rocío de Santiago y Mario Morán entre otros...

Hay motivos para pensar que Angélica Vale regresa como conductora al formato de concurso de repostería que tuvo el año pasado. Esto porque algunos de los famosos que están buscando para participar comentan que se prepara una nueva temporada, pero que ahora podría ser lanzada por la plataforma Vix+. Los famosos involucrados prefieren no ser mencionados para guardar la discreción que se pide, pero como avance es buen dato...

Y hablando de avance, como es costumbre, es día de recordar que mañana viernes tenemos una cita en Con permiso. En esta nueva edición tendremos con Martha Figueroa imágenes de Andrés García enviadas de Acapulco, lo que viene de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? y los famosos que han dado de qué hablar estos días. Los esperamos a las 21:30 por Unicable y la repetición el domingo a las 17:30 por el mismo canal…

De Teatro

El monólogo titulado Nosotras lo hacemos mejor fue el debut para Geraldine Bazán en este formato. Aunque la actriz tiene ya una amplia experiencia en televisión y otros montajes, los nervios que le provocaban este desafío estaban presentes y aceptados por la responsabilidad de mantener la atención del público durante una hora y media. El texto de un autor de Puerto Rico fue escrito hace tiempo y busca que las mujeres sean fieles a sí mismas y tomar en cuenta experiencias de sus vidas como las relaciones con sus padres o parejas. En esta presentación a prensa de Geraldine también pasaron por la alfombra sus compañeras Alma Cero, Olivia Collins y Fabiola Campomanes, quien alterna en este monólogo que se presenta en un foro de la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México... ¡Hasta la próxima!