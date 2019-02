Vida y Milagros | La serie Momentos iniciará grabaciones

DE TELEVISIÓN

La nueva generación de actores está ocupando personajes protagónicos de próximas producciones y una de ellas es la serie juvenil Momentos, que aunque hasta ahora no se ha anunciado oficialmente la señal para transmitirla, todo indica que podría ser para alguna plataforma de streaming. El mensaje de la trama es que la vida no se mide en horas ni minutos, se mide precisamente en momentos y en el elenco encontramos a Carlos Said, el joven actor que fue uno de los protagonistas de Like, la Leyenda, él ahora con el personaje de Diego.

También se cuenta con la ahora adolescente Isadora Vives, a quien conocimos de niña en la telenovela Mi corazón es tuyo interpretando a una de los integrantes de la Tropa Lascuráin, ella ahora es Begoña. En la recién terminada telenovela Mi marido tiene más familia vimos la actuación de la joven Azul Guaita, quien compartió escena con el ahora muy mencionado Gabriel Soto; ella ahora interpreta en Momentos a Fernanda. En esta producción también participa Oscar Cano, él como un antagónico de nombre Édgar. Estos actores tienen en común que cuentan con muchos seguidores en redes sociales y más adelante se dará a conocer el resto del elenco.

Otro estreno de una producción de Las Estrellas se adelanta a través de internet. El caso anterior fue de la bioserie Silvia Pinal... frente a ti y ahora es el turno del género de comedia. Mañana martes, dos días antes de su transmisión por la pantalla chica, estará disponible el primer capítulo de la segunda temporada de la serie Renta congelada, que en su sitio oficial del mismo nombre y además en YouTube, los seguidores lo podrán descubrir a partir de las ocho de la noche. En la primera temporada vimos que los dos matrimonios de la trama interpretados por Patricia Manterola, Rodrigo Murray, Regina Blandón y Juan Diego Covarrubias, peleaban por quedarse por la casa en la que los cuatro llegaron por juegos del destino, pero en la segunda ellos tendrán que trabajar unidos para reunir 500 mil pesos para pagar una deuda de la antigua dueña, eso si quieren continuar en la vivienda. En el sitio oficial de Renta congelada también se incluyen entrevistas con el elenco.

Hay más del tema sobre la evolución de la televisión y es Televisa Digital la que lanza una aplicación en colaboración con Google para interactuar con el público llamada Trivia de las Estrellas. Los contenidos que ya existen son de la bioserie Silvia Pinal...frente a ti, Mi marido tiene más familia y otro de Las villanas. La aplicación es un desarrollo que obedece la voz cuando el usuario "quiera hablar con las estrellas" para participar en dinámicas.

El concepto Domingos de sofá está por llegar a la pantalla y como dijimos aquí hace semanas, ese será el espacio para los programas de comedia más exitosos de los últimos años en Las Estrellas. Uno de ellos es Nosotros los guapos, en su cuarta temporada.