Vida y Milagros | Las grabaciones de Vencer el desamor en su recta final

Empezamos este lunes con una nota que combina la pantalla chica con agrupaciones musicales, en específico, OV7. El grupo no pudo llevar a cabo este año la serie de conciertos planeados con motivo de los treinta años de su formación, esto por obvias razones, pero sus fanáticos podrán verlos de nuevo en un especial que veremos el próximo viernes por Canal 5 a las ocho de la noche titulado Posada entre Brothers. En el programa veremos a sus siete integrantes, ellos Ari, Érika, Mariana Óscar, M'Balia, Kalimba y Lidia. La grabación del especial se llevó a cabo el jueves en un conocido centro de espectáculos de la colonia Nápoles y la conducción estará a cargo de Faisy. OV7 tendrá como invitados a otros grupos que hasta el momento no se han revelado. Por otro lado, siguen los preparativos para la bioserie del grupo y de la que se dice que no habrá censura. Una duda que existía era sobre mencionar a Julissa, la creadora y responsable del éxito del grupo desde los primeros años cuando se llamaban Onda Vaselina, pero Óscar Schwebel declaró que la actriz y productora es clave de su historia...

Las grabaciones de la nueva telenovela Fuego Ardiente avanzan, así que las escenas que ya han terminado están siendo usadas para editar el avance o tráiler que se utilizará para la promoción de la historia. Por otro lado, una locación fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México fue el marco para las primeras escenas de Arturo Peniche, el primero que fue confirmado en este elenco y quien interpreta a un policía. Por cierto, el actor llegó a su llamado después de sufrir un accidente en su casa hace tres semanas, causado por una caída en el baño debido a la falta de un tapete y a poca luz. Arturo tuvo una fractura en el pie y aún le quedan dos semanas de recuperación. Por cierto, en la grabación de esa secuencia se contó también con la actuación de Luis Gatica, quien se integra al reparto. Cabe recordar que Fuego Ardiente está protagonizada por Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Martín, José María de Tavira, Kuno Bécker y Claudia Ramírez...

La telenovela Vencer el Desamor se consolida como una de las más exitosas en este año y para prueba es que durante la semana pasada ocupó el primer lugar en audiencia en toda la televisión abierta, esto el miércoles. La trama ofrece en estos días nuevos elementos como la esperada reunión de los hermanos gemelos "Gael" y Rommel", ambos interpretados por Emmanuel Palomares, quien con su actuación y los efectos especiales en la imagen logran que el televidente vea a dos personas opuestas en esencia. Otro tema que llama la atención es la aparición de "Lino", personificado por Leonardo Daniel, con quien se adivina una relación amorosa con "Bárbara Albarrán de Falcón", el papel de Daniela Romo. Pero todo lo que inicia debe terminar y el elenco ya se encuentra grabando los últimos capítulos en locaciones y en diferentes áreas de Televisa San Ángel con escenas en las que varios personajes se irán de viaje...

En contraste, apenas con algunas semanas en foro y locación, las grabaciones de la nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi Familia? fueron suspendidas como medidas de precaución por el Covid-19, la realidad que nos acompaña a todos desde muchos meses. El elenco que encabezan Mane de la Parra, Eva Cedeño, Julián Gil y Diana Bracho junto con el equipo de producción están en espera de los resultados de las pruebas que les aplicaron para regresar a las actividades debido a que el productor Juan Osorio resultó positivo. Las medidas de detener todo fueron tomadas hace casi ya una semana y esperemos que todo resulte bien para todos.









Estamos a pocos días de la Navidad, por lo que los artistas continúan lanzando canciones adecuadas a la época. Ahora es el turno de Marysol Sosa, quien sabe que este año ha sido muy difícil y que para algunos marcó un antes y después, pero para que el espíritu de la temporada siga vivo ella presenta el sencillo Que suene a Navidad, dedicada a familias, niños y abuelos. Marysol ha estado activa en los últimos meses, en los que se escuchó su dueto con Edwin Luna en el tema Vamos a Darnos Tiempo, uno de los éxitos de su recordado padre José José...