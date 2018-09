Vida y Milagros | Las razones del aparente apresurado final de La jefa del campeón

De Televisión

La actual temporada del programa Mira quién baila está por concluir y el primer concursante que ya tiene su pase directo a la final es Santiago Ramundo. El actor argentino estaba nominado junto a Paul Stanley, pero aunque las votaciones favorecían al conductor del programa matutino Hoy, el desempeño de Santiago como el mejor de la noche fue lo que le dio el pase directo, esto por las reglas del concurso. Paul quedó nominado nuevamente junto al clavadista olímpico Rommel Pacheco...

El capítulo final de la telenovela La jefa del campeón causó sorpresa debido a su fecha, ya que anteriormente se había anunciado que esta producción protagonizada por África Zavala, Carlos Ferro y Claudia Ramírez terminaría hasta el próximo fin de semana pero finalmente terminó ayer. Las especulaciones se fueron por el hecho de que hoy es el estreno por Imagen Televisión de la serie titulada Atrapada, una historia producida por Sony Pictures en la que se tocan temas de tráfico de armas que tiene como protagonista también a África, por lo que hubo esa idea de que una misma actriz no podía aparecer encabezando dos producciones en diferentes televisoras aunque fuera una semana. En realidad, versiones oficiales indican que hay que recordar que anteriormente se mencionó el 2 de septiembre como fecha del final de La jefa del campeón, pero que se consideró alargar la trama debido a que aún había escenas grabadas de apoyo y que daba para una semana más al aire. Finalmente se hizo una junta y se llegó al punto de que la trama perdería fuerza y ritmo si se agregaban capítulos, por lo que se decidió terminar ayer la telenovela. Por otro lado, el elenco y producción no se reunieron para ver el final como se acostumbra en las telenovelas y en el horario que deja La jefa del campeón en la señal de Las Estrellas estará el unitario Como dice el dicho, para sumar dos horas al día en esta semana de espera para el estreno de la serie juvenil Like, la leyenda...

Una de las telenovelas que más nos da de que hablar y aún no está al aire es Por amar sin ley, que en su nueva temporada promete mayor acción, recursos y una trama que sorprenderá. Este fin de semana se grabó una escena muy fuerte en la que el personaje de Alejandra, interpretado por Ana Brenda Contreras, tendrá un antes y después, pero habrá que esperar a ver al aire el capítulo. Por cierto, la espera para el estreno sigue indefinida porque al parecer, el horario estelar de Las Estrellas estará ocupado a partir de noviembre con la historia de Contracara, la estelarizada por Angelique Boyer, Michel Brown, Alexis Ayala, Claudia Martín, Raquel Garza y Arturo Barba entre otras figuras...

Terminamos con la información de la pantalla chica con los nuevos proyectos de la productora Ma Pat, de quien la semana pasada se confirmó que deja Televisa después de más de 30 años de trabajo. Aunque la puerta quedó abierta para continuar trabajando, el equipo de la creadora de telenovelas como Piel de otoño, María Belén, La sombra del pasado y Tenías que ser tú, por mencionar algunas, estará escuchando diferentes propuestas y tiene ideas en mente.

De Música

La cantante dominicana Ángela Carrasco quien logró la fama desde el año 1979 con su éxito Quererte a ti y posteriormente otros como Lo quiero a morir, reaparece en los escenarios mexicanos en el concepto GranDiosas Sinfónico. En esta producción de Hugo Mejuto se contará con otras grandes intérpretes como Dulce, Manoella Torres y Marta Sánchez en un concierto programado para el próximo 13 de octubre en un conocido teatro ubicado en el centro de la Ciudad de México...

Otro concepto de varios cantantes en un escenario es el de Grandes de los 80's, el que triunfó en el Auditorio Nacional. Con un inicio del espectáculo en la que se contó con la presencia de Lucía Méndez, María del Sol, Rocío Banquells, el dueto Pimpinela y Laureano Brizuela, una de las dudas del público era saber por qué Marisela no aparecía y se dijo que la cantante aún no llegaba al recinto. Con el paso de la noche, cada uno de los cantantes ofreció su actuación individual y Marisela finalmente apareció. Otras de las sorpresas de la noche fue ver a Tatiana y María Conchita Alonso... ¡Hasta la próxima!