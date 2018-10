Vida y milagros | Marjorie de Sousa en pláticas para actuar con Jorge Salinas

De Televisión

Este lunes es el estreno a las nueve y media de la noche por Las Estrellas de la serie Sin Miedo al a Verdad, un concepto de casos relacionados con la justicia que conoceremos de principio a fin en un solo episodio. Con las actuaciones de Alex Perea como "Manu", la trama central es sobre un joven valiente e idealista que utiliza sus habilidades como hacker para ayudar a las personas que son víctimas de delincuencia o corrupción. Desde el viernes ya está disponible en el sitio de LasEstrellas.TV el primer capítulo para quienes quieran ver algo antes de esta noche, y además hoy también se realizará un evento de presentación con la presencia de gran parte del elenco para los medios de comunicación. Entre el elenco veremos la participación de actores de series o cine y a quienes son más conocidos en telenovelas con papeles que rompen con lo que estamos acostumbrados, por ejemplo a Fernando Carrillo que interpretará a un tipo violento con las mujeres; por su lado Salvador Pineda tiene un personaje de un villano muy fuerte pero que tendrá sus razones. En esta producción de Rubén Galindo también aparecen Ximena Herrera, Dacia González, Polo Morín, Adrián Escalona y Amara Villafuerte entre muchos otros. Son 21 capítulos los que forman parte de esta temporada y las grabaciones aún se llevan a cabo en estos días, todos con mucha acción y temas como la donación de órganos en la que en la trama hay niños involucrados. Cada episodio toma una semana en realizarse y en esta se trabaja en el número 19. La idea que se tiene en la producción es que el final se transmita en domingo ...

También este lunes la telenovela juvenil Like, la Leyenda cambia de horario. Su nuevo espacio es a las cinco y media de la tarde por Las Estrellas con más de las escenas grabadas en las locaciones de Israel , pero mientras tanto, el elenco ya se encuentra en sus últimas semanas de grabación. Esta historia en la que participan Isela Vega, Christian Chávez, Ceci de la Cueva, Carlos Said, Macarena García, Roberta Damián, Amairaní Romero, Oscar Schwebel, Zoraida Gómez, Candela Márquez y Rodrigo Murray entre otros actores inició sus grabaciones hace varios meses por lo que al aire aún le queda tiempo, el final lo veremos la última semana de febrero o la primera de marzo. Por el momento no se confirma la realización de una siguiente temporada ...

Una de las producciones que más expectativa han creado es la que Jorge Salinas protagonizará en Imagen Televisión, la teleserie titulada Padre sólo hay Uno. El corte de esa trama es familiar con un toque de comedia y se sabe que varias famosas actrices han sido consideradas para el elenco, la más reciente es una que actualmente está perseguida por las cámaras por lo que atraviesa en su vida personal. Se trata de la venezolana Marjorie de Sousa, quien dicen ya fue vista en las oficinas de la televisora en juntas con ejecutivos para considerar la posibilidad de su ingreso. Por cierto, otra de las producciones que están por estrenarse en Imagen Televisión es la bioserie de Alejandra Guzmán, quien asistió al evento de presentación de este y otros proyectos de la empresa ...

Para la próxima etapa de la telenovela Mi Marido tiene más Familia, además del ingreso al elenco de Gabriel Soto con su personaje de nombre "Ernesto", alguien de quien se rumora que pueda ser parte de esta historia es Silvia Navarro, con quien el actor compartió créditos en el melodrama Caer en Tentación. Estaremos al pendiente de los actores que se incorporen a la producción.





De Cine





La presencia de Ariadne Díaz en la pantalla chica es frecuente, pero ahora la bella actriz llega al cine con la comedia romántica Te Juro que yo no Fui. Hoy lunes se llevará a cabo la alfombra roja de esta cinta en un centro comercial de la zona de Polanco en la que se espera la llegada de sus protagonistas e invitados especiales. Bajo la dirección de Joaquín Bissner, la película cuenta con las actuaciones del exitoso y taquillero Mauricio Ochmann, Marta Hazas, María Aura y Mónica Dionne entre otros, ellos en una historia de enredos en locaciones de Cancún. Todo inicia cuando una mujer que huye de dos hombres árabes aparece de repente en la vida de "Ludwig", el papel de Ochmann, ella dice que es perseguida porque le quieren robar un diamante y pide ayuda para escapar, pero él tiene una esposa celosa, interpretada por Ariadne, quien piensa que es engañada y unas vacaciones que aparentaban ser perfectas, se convierten en una tortura. La trama da un giro cuando se plantea si la perseguida mujer es víctima o en realidad huye de la ley. El estreno de Te Juro que yo no Fui será este próximo viernes ... ¡Hasta la próxima!