Vida y Milagros | Muchas figuras en la Feria de Aguascalientes

Pues ya de regreso de las vacaciones. ¡No saben qué a gusto me la paso en mi querido San Miguel de Allende! Este pueblo mágico se ha convertido en un verdadero lugar turístico internacionalmente hablando. Hay de todo y para todos los bolsillos. Desde los hoteles buenos y caros como también baratos y nada malos. Ahí, muy cerca, entre Dolores Hidalgo y San Miguel, se encuentra Cuna de Tierra, el viñedo más importante de la región. Ahí llegan, hacen su recorrido y después gozan de una estupenda cocina internacional, buenísima y por supuesto acompañada de un buen vino. No se les olvide pedir el Vino Origel que ahí lo hacen y que no por nada, está maravilloso. ¡Qué les puedo decir...!

Cambiando de tema, vaya susto el que me llevé cuando el martes me entero que la casa de mi adorada Silvia Pinal había sido saqueada. Qué terrible. Pero bueno, inmediatamente me comuniqué con Effi su asistente de muchos años y a quien además le tengo un gran cariño y me cuenta cómo estuvo todo. Ya estarán enterados de que el robo fue mínimo. Se llevaron los collares, aretes, anillos y pulseras que ahora usa la diva mexicana pero que son chafas; las buenas las tiene en el banco. Así que, quien haya sido, solamente le quedará la satisfacción que esas prendas baratas algún día se las colgó nuestra máxima estrella…

Este fin de semana me invitó mi querido amigo Roberto Muñoz, el dueño del palenque de la Feria de Aguascalientes, a ver su variedad. Obvio le pregunté: ¿Quién está? El viernes tiene a Carlos Rivera, que la verdad, ya lo he visto tantas veces que le dije que muchas gracias. ¿Y el sábado? Le pregunté, y me comentó que está Edith Márquez. ¡Woow! Sí voy, le contesté. Me encanta. Así que este sábado ahí estaré de cuerpo entero aplaudiendo a esta hermosa mujer. También estarán en la variedad otros días, Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Emmanuel y Mijares entre muchos otros. Así que si tienen oportunidad de visitar la tierra de la uva, no se pierdan todos los atractivos que ofrece una de las mejores ferias mexicanas que tenemos.

De Televisión

De las figuras que tenemos en la música nos pasamos a las que existen en la televisión y es turno de la gran Victoria Ruffo, quien además de estar muy ocupada grabando la continuación de la telenovela Corona de lágrimas con su personaje protagónico Refugio, también ya se difundieron las imágenes en las que ella aparece realizando las entradas del melodrama que veremos al aire a partir del mes de agosto por Las Estrellas. En el mismo foro en que se graba la historia, Victoria estuvo acompañada por todos los actores de esta producción de José Alberto Castro y fue ella quien puso el ambiente divertido en las horas de trabajo. Victoria hizo video y fotos para lograr el efecto que el productor Pedro Torres tenía planeado en su mente para estas entradas. Entre los compañeros de la actriz que compartieron el set de fotografía con ella estaban Maribel Guardia, José María Torre, Mane de la Parra y la niña Lara Campos, pero hubo otras fotos para sus redes sociales en las que aprovecharon la ocasión para compartir publicaciones. Por último, nos enteramos que esas entradas tendrán cierto parecido en pantalla con las que vimos al aire hace diez años y con el mismo tema musical de Cristian Castro, pero con el toque de los últimos adelantos tecnológicos...

En el terreno de los realities, el próximo lunes 2 de mayo a las 20:00 horas por Canal 5 será el estreno de la tercera temporada de Inseparables, el formato en el que diez parejas de famosos pondrán a prueba su amor en una dinámica de competencias pero compartiendo una casa fuera de México. La primera novedad es que el conductor ahora es Mauricio Barcelata, supliendo a Diego de Erice, quien fue el titular en las dos temporadas anteriores, pero como sabemos, este último está grabando la telenovela La herencia con el personaje antagónico de Cornelio. Entre algunas parejas conocidas de participantes podemos mencionar están las de Alma Cero con René, Adrián Di Monte con Sandra, Zoraida Gómez con Jorge, Lilí Brillanti con Jesús y Julio Camejo con Isabela...

En los últimos años hemos visto que en los contenidos para las pantallas existía poca oferta para el público infantil, pero para el segundo semestre de este año viene una propuesta adecuada para los tiempos que vivimos. A través de Televisa Digital, estará disponible la emisión multimedia titulada Mones, dirigida para niños entre cinco y ocho años de edad y estará protagonizada por Agustín Mejía, Pamela Reul, Claudia Arce e Irving Copla entre otros. Este proyecto original combina marionetas, botargas y animación con contenido de calidad y positivo para el desarrollo de los pequeños. Una buena propuesta presentar este contenido a través de plataformas ahora que casi desde que nacen, los niños tienen acceso a dispositivos electrónicos... ¡Hasta la próxima!