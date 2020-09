De Televisión





El género del melodrama nos sigue dando noticias y este lunes empezamos con lo que sucede en la nueva producción titulada Fuego Ardiente, el libreto escrito por Martha Carrillo y Cristina García que marca el regreso del productor Carlos Moreno a Televisa. Como hemos dicho antes, esta historia original empieza este mes sus preparativos para elegir al elenco y sabemos que los protagonistas que buscan son actores que ya estén consolidados en televisión y cine. Pero por ahora ya tenemos el nombre de una de las figuras de soporte y se trata de Arturo Peniche, a quien vimos antes en Cita a Ciegas. Aún faltan varios personajes por asignar, pero ya va tomando forma esta telenovela que se transmitirá tentativamente en el horario de las seis y media de la tarde por Las Estrellas y tendrá locaciones en el estado de Baja California ...

En esta semana empezarán las grabaciones de la telenovela ¿Te Acuerdas de Mí?, la nueva producción estelar de Las Estrellas que está protagonizada por Fátima Molina, Gabriel Soto, Guillermo García Cantú, Ana Layevska y Rebecca Jones. La trama de suspenso y romance ya tiene el elenco completo y entre los actores que se integraron en estos días encontramos a la primera actriz Helena Rojo, Marisol del Olmo, Federico Ayos, Pedro Sicard, Natalia Téllez, Josh Gutérrez y Nina Rubín. Antes supimos que en el reparto también están Juan Carlos Barreto, Ana Bertha Espín y Alejandro de la Madrid. El plan es que esta realización a cargo de Carmen Armendáriz sea estrenada en enero de 2021 en el horario de las nueve y media de la noche ...

En las grabaciones de la telenovela La Mexicana y el Güero ya se ha contado con la participación especial de varios actores invitados, entre ellos Lorena Velázquez y más adelante veremos a Horacio Pancheri y Aleida Núñez, pero vienen más. Entre los recientes ingresos tenemos a Martha Julia, ella ya empezó a grabar en locaciones interpretando a una detective seria y profesional, lo que le hace salir de sus personajes de villana. Por otro lado, la experimentada Lucero Lander también llega a esta producción de Nicandro Díaz, ella con un papel de nombre "Piedad" que compartirá escena con "Tyler", el personaje de Juan Soler. Por otra parte, a pesar de la reciente muerte de su madre, la protagonista Itatí Cantoral regresó a las grabaciones a pocos días del lamentable deceso, aunque le habían dado permiso para tomar un tiempo de duelo ...

Continúan las grabaciones del programa Me Caigo de Risa, el que prepara su sexta temporada y ya tiene su fecha de estreno programada para el 21 de septiembre por Canal 5, en el horario que deje Guerreros 2020. Para esta etapa habrá nuevas dinámicas y medidas sanitarias para cuidar al elenco base o "la familia disfuncional" y a los invitados, entre los más recientes a Raquel Garza, Dalilah Polanco y María León. Cabe recordar que en esta temporada veremos en Me Caigo de Risa a Faisy, Gabriela Platas, Ricardo Fastlicht, Michelle Rodríguez, Yurem Rojas, Jéssica Segura, Violeta Isfel y Mariana Echeverría, quien por cierto, en pleno embarazo fue operada en la semana del apéndice.









Y ... ¡Algo más!

Esta nota mezcla la pantalla chica con la música. Apenas la semana pasada vimos a María José en la señal de Azteca Uno durante el final de temporada de La Voz y pocos días después ella ya estaba grabando su capítulo para la actual temporada de Esta Historia me Suena, la producción en la que ha participado como conductora y a la que regresa después de cumplir su compromiso con el reality de talento. Esta no es la primera vez que la cantante va y viene de televisoras, porque ella ya ha estado antes al aire en producciones de Azteca como México tiene Talento y simultáneamente iba a los foros de San Ángel para entrevistas sobre Esta Historia me Suena. En su regreso a la producción de Las Estrellas, María José estará como actriz de un episodio de título Prefiero ser su Amante, el mismo de una de sus canciones. En más de su faceta como cantante, ella como todo el gremio sufrió la larga pausa en conciertos provocada por la pandemia, por lo que su presentación en el recinto más importante de la avenida Reforma en la Ciudad de México programada para este año ha sido movida de fecha en estos meses, pero ella misma confirma que la siguiente posibilidad es que sea el 11 de marzo cuando por fin aparezca en ese importante escenario ante el público. Esperemos que así sea ... ¡Hasta la próxima!