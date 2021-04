Vida y Milagros | Sebastián Rulli estará muy visto los próximos meses

De Televisión





Un nueva semana empieza y ya estamos listos con la información de la pantalla chica. La primera nota es sobre un actor de telenovelas que va a estar muy visto los próximos meses; hasta existe la posibilidad de que en algunas semanas lo podríamos ver simultáneamente en dos historias. Él es el argentino Sebastián Rulli, quien ya está apareciendo en los promocionales que confirman el estreno de la segunda temporada de la serie El Dragón, que él protagoniza. Esta entrega ya fue grabada en 2019, así que es lo que quedaba pendiente por transmitir por televisión abierta y la veremos a partir del 4 de mayo en el horario estelar de Las Estrellas, el que deje Te Acuerdas de Mí. Habrá que ver la duración de esta entrega de El Dragón, porque si no es al mismo tiempo, casi Sebastián estará en una producción tras otra en la pantalla de Las Estrellas, porque hay un rumor de que su nueva telenovela, Vencer el Pasado, podría estrenarse en junio, el mes siguiente del inicio de El Dragón. Por otra parte, en Vencer el Pasado ya cumplieron una semana en foro y locación de las grabaciones, entre las novedades en el elenco está la participación especial de Jade Fraser, quien participó en Vencer el Miedo...

Ahora vamos al territorio de la comedia. Como informamos antes, este lunes inicia la nueva programación del espacio Noche de Buenas por Las Estrellas, en la que se incluye la sexta temporada de 40 y 20. Pues ya trascendió la información con todo e imágenes de la participación del señor Emilio Azcárraga Jean en esa producción. La participación del Presidente de Grupo Televisa se debe a la tendencia que hay en países como Estados Unidos, de que importantes ejecutivos aparezcan en programas de comedia. Cabe mencionar que anteriormente, él hizo hace años un par de apariciones en el programa XHDRBZ en 2004. El capítulo en donde aparecerá el señor Azcárraga se transmitirá el 4 de mayo y vamos a adelantar un poco de la trama. Todo será por el fútbol y un conflicto que tiene "Paco", el papel de Jorge "el Burro" Van Rankin. El capítulo tendrá un gran mensaje y lección de vida...

En más de producciones cómicas, hoy lunes es el estreno de Tic Tac Toc: el Reencuentro, del que ya hablamos aquí la semana pasada, pero tenemos novedades. La lista de famosos invitados sigue creciendo y entre ellos se encuentra Susana Dosamantes, a quien veremos más adelante compartiendo escena con Pierre Angelo. Además, esta semana se espera que lleguen al foro para sus respectivas apariciones Pablo Montero, Jesús Ochoa y Edy Smol. Esta realización a cargo de Reynaldo López promete diversión y los actores en los pasillos de Televisa comentan que están muy satisfechos por ser parte del proyecto que ya planea desde ahora una segunda temporada...

Y en más de invitados a programas de humor, ahora toca el turno de Doctor Cándido Pérez, el que está por finalizar sus grabaciones esta semana en los foros de San Ángel. Entre las caras conocidas de los últimos días están las de Alicia Machado, quien tendrá una actuación especial y fue bien recibida por el equipo de producción. Otra invitada es Gloria Izaguirre, quien después de un tiempo fuera de la Ciudad de México, retoma sus actividades y muy contenta interpreta en esta serie a una amiga del personaje de "Doña Cata". Cabe recordar que esta producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo está estelarizada por Arath de la Torre, Irán Castillo, Raquel Garza, Lorena de la Garza, Marcia Coutiño y David Ramos y estará al aire a partir del mes de junio.

De Cine

En estos tiempos todo se sabe, así que las redes sociales nos dan la pista de que el actor Danilo Carrera está filmando una película en Estados Unidos. Por lo que se ve, las locaciones son en un bosque con un equipo de cineastas americanos y británicos y son escenas de un proyecto del que hasta ahora no se ha dicho mucho, pero podría ser otro paso en la carrera del actor que ya ha realizado otros filmes como Lo más Sencillo es Complicarlo Todo, esto en 2018, o antes en Indigo y It Was Me ... ¡Hasta la próxima!