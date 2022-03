De Televisión





Esta semana estaremos viendo en diferentes espacios de la televisora de San Ángel más entrevistas y detalles de la apuesta que actualmente existe en Televisa Univision que es el dominical Tu Cara me Suena, el que estará bajo la conducción de Ana Brenda Contreras, Rafael Araneda y Marisol González. Además de este formato de concurso, hay señales que vienen otras emisiones para los domingos en la señal de Las Estrellas y un caso es el de la segunda temporada de El Retador. En las oficinas de producción de esta emisión ya hay actividad y se planea que para el mes de mayo inicien los preparativos. Otra noticia que no es tanta sorpresa es que en la segunda mitad del año se esté trabajando con ya ya cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara? ...

En más de programación dominical, la serie Vecinos ya anuncia el estreno de la siguiente temporada y será este 27 de marzo por Las Estrellas, el mismo día del inicio de Tu Cara me Suena. Aquí veremos el homenaje que el elenco que encabezan Mayrín Villanueva, César Bono, Eduardo España y Ana Bertha Espin ofrecerán al desaparecido Octavio Ocaña. En más temas de comedia para el horario de Domingos de Sofá, ya se habla de más temporadas de otra emisión exitosa y es Una Familia de Diez, la que empezará sus grabaciones dentro de unos meses, después de la serie alterna que ya se graba y se titula Tú Crees. Este sitcom está protagonizado por Daniela Luján, Ricardo Margaleff e Ingrid Martz, los dos primeros con sus mismos personajes de Una Familia de Diez, quienes por su ingenuidad, son objetivos de un plan de unos interesados de despojar de un supermercado a sus dueños...

La serie que hace quince años causó polémica en México regresa...una vez más. Ahora, a través de la señal de Unicable, las tres temporadas de Mujeres Asesinas se retransmitirán próximamente, por lo que varias de las actrices que encabezaron un episodio grabaron promocionales en unos foros cercanos a Televisa San Ángel en donde se montó un set con rejas de cárcel. Entre las famosas llamadas estaban Susana González, Aleida Núñez y Galilea Montijo. Estas repeticiones le trajeron un gran recuerdo a otra de las protagonistas, ella es Alejandra Barros, quien fue de las primeras actrices en aceptar el reto y en estos días compartió su emoción por volver a ver en pantalla a su personaje "Jéssica Tóxica".





De Música





El cantante Paco de María está lanzando su primera producción en inglés con una interesante propuesta. Con éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, además de arreglos de big band, el artista hizo versiones singulares de temas de Wham!, Radiohead, Aerosmith, Madonna, U2, Rod Stewart, Erasure, Extreme y The Police entre otros. El resultado se puede apreciar en su primer sencillo Creep, el que ya cuenta con videoclip, y el segundo es Wake Me Up Before Yoy Go-Go, el que también cuenta con el respectivo que se caracteriza por el movimiento, colorido y baile que la canción requiere y que a la vez rompe con lo hecho por Paco. El próximo sencillo es Personal Jesus, el conocido internacionalmente por Depeche Mode. Por otro lado, el cantante presentó el viernes pasado este concepto en el Lunario de la Ciudad de México, pero viene más en el mes de mayo con otras actuaciones en las que también hace un recorrido por sus catorce años de trayectoria.





De Teatro





La puesta musical Aladdin ofreció una función especial con motivo de sus cien representaciones, por lo que el elenco, padrinos y famosos invitados desfilaron por la alfombra roja del teatro donde se presentan en la Ciudad de México. Después de que todos los actores y ensamble del montaje saludaron a los medios de comunicación presentes, llegaron los padrinos de la ocasión Alejandra Barros, Zuria Vega y el patinador artístico Donovan Carrillo. Entre los invitados especiales estaban Itatí Cantoral, Plutarco Haza, Jesús Zavala, Malillany Marín, Alma Cero, Carmen Muñoz, Ingrid Coronado y Pedro Prieto...¡Hasta la próxima!