Vida y Milagros | Visitando la Tierra del Cine

El pasado fin de semana estuve en la ciudad de Durango, inaugurando el restaurante La Casa de la Bistecca y la presentación de mi Vino Origel. La verdad, nunca me imaginé que me la fuera a pasar tan bien. Llegué el viernes y regresé el lunes en la noche, así que tuve tiempo de conocer algunos de los atractivos que ofrece la llamada “tierra de alacranes”; que por cierto... ¡no vi ni uno! Algo que tengo que confesar, es que no sabía que ahí se hicieran tan buenos mezcales. Yo pensé que sólo en Oaxaca se elaboraba tan mexicana bebida. Estuve en Cuero Viejo y ahí me mostraron cómo se elabora el mezcal. Qué interesante. También hacen una crema de chocolate y otra de coco con mezcal que me encantaron. Ahí comí unas deliciosas gorditas de rajas que estaban como para chuparse los dedos. Junto hay un hotel spa para adultos que es un lujo, se llama Urajan de Luna. Ya quedé de ir a pasarme un par de días en este lugar que además tiene temazcal, que nunca en mi vida me he metido a una cosa de esas. Luego me llevaron a conocer las cascadas del saltito. Qué lugar... una belleza. Lástima que lo tengan tan descuidado y tan sucio. Mucha basura. De invertirle algunos pesos, se convertiría en una de las maravilla de nuestro país. No podía dejar de conocer y hospedarme una noche en el espectacular hotel Montesion enclavado en la Sierra Madre Occidental. Un lugar obligado a visitar.

El Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro, me recibió en su oficina; agradecí las atenciones recibidas y lo felicité por todas las mejoras que se están realizando en su estado. El último día comí con el Secretario de Turismo, Eleazar Gamboa, un hombre joven con mucha visión. En esta reunión me entregó una revista que narra los 65 años de cine en Durango, desde 1954 hasta 2019. Qué barbaridad; es increíble la cantidad de actores y actrices nacionales e internacionales que han trabajado en las más de 200 producciones que ahí se han realizado. Esto es digno de comentar pero les prometo que haré una columna especial donde hable de todo este trabajo realizado en este estado que se ha consolidado como la Tierra del Cine.

De Televisión

De la pantalla grande pasamos a la chica para comentar sobre las producciones que vienen. La primera es del género de la telenovela y es la nueva versión del clásico Los ricos también lloran, a cargo del productor Carlos Bardasano y su equipo que ahora están en la recta final de las grabaciones de Si nos dejan. Tres semanas después de que terminen la historia protagonizada por Mayrín Villanueva y Alexis Ayala, iniciarán con los preparativos de la siguiente que estará protagonizada por Claudia Martín y sabemos que en el reparto se cuenta con la participación de Marcus Ornellas y Lorena Graniewicz, estos dos últimos también son parte del elenco de Si nos dejan. Por otro lado, se dijo que la nueva versión de Los ricos también lloran era parte de aquel concepto que en 2019 conocimos como Fábrica de sueños, pero nos enteramos que a diferencia de las tres historias que ya se transmitieron antes con 25 capítulos de duración, ahora la nueva tendrá una presencia al aire de varios meses.

Esta semana se llevan a cabo en el foro 8 de Televisa San Ángel las grabaciones de los nuevos programas de Más noche, la emisión que produce y conduce Israel Jaitovich que se transmite los sábados por Las Estrellas. Entre las novedades que vimos en ese foro está el regreso de Ninel Conde, quien aparecerá en varias emisiones participando como conductora en entrevistas junto con el titular. Entre los invitados se encuentran Estefanía Ahumada y el comentarista deportivo Anselmo Alonso. Por otra parte, también veremos próximamente en la conducción en otras ocasiones a Raquel Bigorra, quien también tuvo llamado estos días.

El elenco y equipo de producción de la telenovela La desalmada hicieron ayer miércoles un alto en las grabaciones para celebrar el cumpleaños de su protagonista Livia Brito. Esto antes del mediodía en una de las locaciones del Estado de México. Con varios de sus compañeros presentes, la intérprete de Fernanda Linares en la trama celebró llegar a los 35 años de vida, pero también le esperaban varias escenas por grabar de la telenovela que se ha colocado en el gusto del televidente.

Y terminamos por hoy con el recordatorio de nuestra cita semanal en el programa Con permiso. Los esperamos con una nueva edición mañana viernes con Martha Figueroa a las 21:30 horas por Unicable con la información más destacada del espectáculo. ¡Hasta la próxima!