Viga y milagros | Un reencuentro con el programa 'Ventaneando'.

Recibí una llamada estando en Miami grabando un especial para el programa Sin Filtro que estaba haciendo para la cadena Telemundo sobre sobre la vida de José José ... Era la asistente de Pati Chapoy para invitarme a un especial de Ventaneando que pasaría el sábado 20, obvio por TV Azteca. Ni lo pensé dos veces. Pregunté cuando se grababa y justo era un día después de llegar de Miami. Fue hasta después cuando recapacité. Hace 20 años que salí de Azteca para Televisa ... ¡qué nervios! pensé, pero ya no me podía echar para atrás. Y llegó el día que tenía que estar ahí. Muy trajeado, muy perfumado llegué hasta las puertas de la televisora del Ajusco, por la puerta grande claro, como debía de ser. Ahí me esperaba Ernesto Hernández, un gran amigo que se ha convertido en el brazo derecho de la Chapoy. Cuando bajé de mi camioneta sentí que las piernas me temblaban, pero ni modo, ya estaba ahí.

Llegué al foro de Ventaneando y los nervios me querían traicionar, pero cuando vi a los conductores con la cara que me recibían, me calmé. Qué gusto de volver a ver sobre todo a Pati y a Pedro Sola, quienes fueron junto con Martha Figueroa, los pioneros de tan exitoso programa. Saludé, los abracé y a grabar. ¡Qué de recuerdos! ¡Qué de anécdotas para contar! Qué bien me sentí y qué contento salí de haber ido. El programa seguro fue un éxito porque todo lo que hace la señora de Álvaro Dávila lo hace bien.

Gracias Pati por invitarme. Gracias Pedro, Atala, Daniel, Choco y Mónica por su cariño. ¡Que sigan triunfando!!!

De Televisión

En las nuevas telenovelas que se preparan en los foros de San Ángel es la titulada Ringo, la trama de un boxeador que se queda solo con su hijo. Para el protagonista se tiene contemplado a José Ron y el libreto está basado en el melodrama argentino Sos mi Hombre. En estos días se han realizado algunas pruebas con las actrices que podrían tener una participación estelar en la trama, entre ellas está Ela Velden, quien tan pronto terminó sus grabaciones en Caer en Tentación, ya fue llamada por la productora Lucero Suárez para una audición al lado de Pierre Angelo. Con el mismo actor también realizaron sus pruebas las jóvenes actrices Regina Pavón y Luz Edith Rojas ...

Ya están al aire los promocionales de la nueva telenovela Por Amar sin Ley, la producción estelar de Las Estrellas que inicia el próximo 12 de febrero. Los actores invitados siguen llegando a los foros de esta historia que protagonizan Ana Brenda Conteras y David Zepeda, esto para participar en los casos que esta trama que se desarrolla en despachos de abogados, entre ellos está Martha Julia, quien interpretará a una madre muy estricta con los hábitos alimenticios de su hija.

De Cine

La premier de la película Lo más Sencillo es Complicarlo Todo tuvo una buena convocatoria de medios y famosos. Este filme protagonizado por Danna Paoa, Alosian Vivancos y Marjorie de Sousa llegará a a las salas de cine este próximo viernes con una trama en la que "Renata", el papel de Danna, está enamorada de un hombre 13 años mayor que ella. La película tiene locaciones en Puerto Vallarta y la dirección es de René Bueno. En el evento se contó con la presencia de invitados como Adriana Fonseca, Tanya Vázquez, Christian Ramos, Mario Morán y Latin Lover entre otros. En la ocasión, Danna Paola comentó que sigue trabajando en un nuevo material musical y que muy pronto anunciará un proyecto en el extranjero ... ¡Hasta la próxima!