VIH al debate público, un tema del que todos tenemos que hablar

Por: Cristhoper Bernal

De 2012 a 2018 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió y analizó 301 casos de discriminación de personas que viven con VIH, de los cuales 41 por ciento ocurrieron en el ámbito laboral, es por ello que volver a traer este tema al debate público-político es de suma importancia.

Ya cientos de personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, viven actos discriminatorios, miedo y violación a sus derechos humanos, ya que al emprender la búsqueda de empleo, o mejor sus condiciones laborales, son sometidos a múltiples estudios de salud, cosa que no está mal, lo que es deplorable es que jamás se les avise que sin su consentimiento se les realizara la prueba de VIH, siendo esta la causante para negarle derechos laborares o la posibilidad de acceder a un cargo, ya que el 36 por ciento de los mexicanos cree que convivir con personas con VIH o Sida “siempre es un riesgo” según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, vemos ejemplos claros en la iniciativa privada y por qué no también en la administración pública, casos que han llegado a la corte donde el máximo tribunal constitucional del país ha dicho que es toda norma que limite los derechos laborales por ser portadores de VIH es contraria al artículo primero constitucional, puesto que no existe razón para justificar la equiparación que ha hecho el empleador del concepto de inutilidad con el de enfermedad o, en este caso, con la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pues bajo esa concepción habría múltiples casos en los que la merma en la salud permitiría justificar la separación inmediata del trabajo, tal y como la corte lo emitió en la jurisprudencia Tesis: P./J. 131/2007.

Es por eso que el día de hoy volvemos a ver estos temas en el debate público gracias a una gran aliada en el Senado de la Republica La senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto Ruiz presentó una iniciativa de ley para prohibir la solicitud de estudios o pruebas de laboratorio clínico de detección del virus de inmunodeficiencia humana VIH, como requisito para ingresar, permanecer o ascender en un empleo, pues esto es un acto discriminatorio y violatorio a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en tratados internacionales, ¿pero por que una mujer presenta iniciativas de diversidad o VIH?, fácil por que la lucha transversal de las causas es tarea de toda la población sin distingo alguno, debemos de deconstruir el argumento de que tienes que pertenecer para defender, exigir o luchar por tus derechos, la lucha por los derechos humanos y el reconocimiento de derechos es tarea de todas y todos, las agendad exclusivas ya no son, es por ello que resulta alentador que mujeres como la senadora Alejandra suba el tema al debate público y polito, por que hablar de VIH es un tema del que todos tenemos que hablar, si bien estas iniciativas son un avance y demuestran que estamos cambiando la forma de ver las cosas, que mujeres y hombres ajenos a la diversidad demuestra su empatía y compromiso por estos temas, nunca olvidemos que el VIH no solo es tema de la Comunidad LGBTTI es tema de todos y desde sociedad civil, se están gestando desde el trabajo con las poblaciones afectadas iniciativas para reforzar la protección a este sector, la lucha por los derechos de las personas con VIH comienza, se vislumbra un camino largo pero recordemos que los derechos no los regalan, se gana y se luchan por ellos y esta lucha siempre será en memoria de todas las personas que han perdido la vida en esta lucha por una mejor vida para la población con VIH.





Socio - Espacio Progresista AC