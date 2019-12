Por: Martha Tagle

Recientemente se aprobaron, de nueva cuenta, en la Cámara de Diputados una serie de reformas a diferentes ordenamientos legales para reconocer, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política.

No es la primera vez que una reforma de esta naturaleza es aprobada en alguna de las cámaras del Congreso, al menos hay iniciativas desde 2012, de legisladoras de todos los partidos, pero las resistencias por reconocer y sancionar este tipo de violencia empantanan la discusión en medio de argumentos legaloides, que nos tienen en plena era de la paridad política sin instrumentos legales que permitan ponerle un alto a la violencia política.

Si tuviera que definir de manera sencilla qué es y los impactos que tiene la violencia contra las mujeres en la política, diría que se trata de cualquier acción u omisión que tenga como objeto impedir a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos; entendidos éstos de manera amplia, no solamente los políticos-electorales; que afecta a mujeres en el cargo, no solamente en cargos de elección popular, sino también funcionarias públicas en los diferentes poderes y ámbitos de gobierno. Así pues, la violencia política contra las mujeres afecta la gobernanza y la democracia. Sin mujeres ejerciendo plenamente sus derechos políticos, no hay democracia.

Las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la política son muy diversas, y reflejan las resistencias persistentes por impedir a las mujeres formar parte de las decisiones públicas, negarles el derecho a tomar decisiones que inciden en la vida cotidiana de todas las personas. Desde expresiones misóginas, minimizar la voz de las mujeres, no tomarles en cuenta para las decisiones, retención de dietas, campañas sexistas, impedir acceso a financiamiento público y medios de comunicación, denigración en las redes sociales, negarles acceder a cargos o candidaturas, hasta acoso y abuso sexual, violencia física, uso de la fuerza para impedir sus funciones, y feminicidios son algunas de las situaciones que muchas mujeres políticas enfrentan cada día.

Lo relevante de esta nueva reforma sobre violencia política, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados es el enfoque y las sanciones planteadas. Por una parte, para salir de la discusión jurídica de encuadrar a la violencia política como un tipo, ha sido definida como una modalidad en la cual se pueden ejercer uno o varios tipos de violencia, emocional, patrimonial, económica, física, sexual, o feminicida. Así, cada tipo de violencia puede ser sancionada de acuerdo a la gravedad y por la vía civil, administrativa y/o penal que corresponda, con agravantes cuando se desarrolla en la modalidad política. Por otra parte, en cuanto a las sanciones, se pensaron en normas efectivas, las multas económicas a partidos además de insuficientes han demostrado su ineficacia, por eso se propone sancionar con pérdida de registro de candidaturas, la pérdida de concesiones a medios de comunicación, y como causal de nulidad.

Esta reforma llegó al Senado, y se planteó analizarla en enero para aprobarla durante en siguiente periodo ordinario de sesiones. Esperamos que la urgencia de contar con un marco legal que sancione este tipo de violencia se imponga a argumentos legaloides. Es hora de que senadores y senadoras demuestren en los hechos su compromiso y salgan del discurso políticamente correcto.