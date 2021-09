Viva la libertad de expresión

México es uno de los peores países para ejercer el periodismo. Artículo19 tiene documentados 142 periodistas que han perdido la vida por ejercer su profesión desde el año 2000; sólo desde 2018 van 30 asesinatos. La Secretaría de Gobernación en julio pasado señaló que de diciembre del 2018 a la fecha, 43 periodistas habían sido asesinados, de los cuales 7 estaban protegidos por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Es de llamar la atención, que se informe por esta dependencia, que desde 2019 se ha incrementado hasta un 80% más, el número de personas beneficiadas por este mecanismo. Muchas reporteras y reporteros, en base a un análisis de riesgo desde el Mecanismo, deben dejar su lugar de origen para proteger su vida. Ufanarse se ha incrementado la solicitud de apoyo, es el mismo fenómeno respecto al incremento de remesas, no es buena noticia su incremento; por el contrario se refleja algo no está funcionando bien en este país; más mexicanos han tenido que salir del país por falta de oportunidades, en el caso de las remesas; y más periodistas y personas defensoras de DH se encuentran en situación de riesgo por su profesión.





Esta crisis se acrecienta por la falta de justicia y sanción a quienes gozan de impunidad; también, hay que decirlo claramente, porque hay un ambiente intolerante a la crítica desde Palacio Nacional, de escarnios públicos contra periodistas y contra medios periodísticos; el Presidente es muy reactivo a las críticas, y no censura con las formas de Díaz Ordaz o Echeverría, sin embargo les endilga epítetos como: medios conservadores, fifís, pasquines, hampa del periodismo, poniéndoles en condiciones de vulnerabilidad todos los días. No hay un buen ambiente para la libertad de expresión. No permitamos estos deleznables crímenes contra la libertad de expresión vayan a la alza; no podemos permitirnos una normalización de esta crisis de derechos humanos: hay que luchar por las libertades fundamentales.





Por eso es necesario reconocer la Alianza de Medios Mx constituida por 13 Medios de diversa naturaleza cuyo objeto es: defender la libertad de expresión, combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios, exhortar a una mayor cercanía con la comunidad a la que servimos, y abrir espacios de reflexión sobre los diversos desafíos que encara el sector, en todos sus ámbitos y plataformas.





La Alianza de Medios Mx ha logrado una robusta base de datos sobre los casos de agravio contra periodistas y medios ocurridos en los últimos 30 años, que incluye los casos de más de 200 asesinatos de periodistas. Una iniciativa de estas características es necesaria porque los medios al unirse, tienen más fuerza para exigir justicia, reparación del daño y la no repetición; se unen en su exigencia de respeto a la libertad de expresión.





La Alianza de Medios Mx ha lanzado un sitio de internet (www.alianzademediosmx.org), desde ahí se podrán encontrar materiales periodísticos tanto de información nacional, como de periodistas extranjeros que trabajan en el país. También se encontrarán guías para protegerse de riesgos profesionales, reclamar derechos o cualquier ayuda que necesiten frente a amenazas.





Esperemos influya para que las instancias encargadas de investigación de estos crímenes, como la Fiscalía de delitos contra periodistas, se esfuerce en su desempeño. Urge