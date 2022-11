Podemos cometer un error si pensamos que el cambio de época que vivimos en este momento no cuenta con un amplio respaldo de la población y que lo que se logra en medio de dificultades históricas, algunas inéditas como la pandemia, no llega a la consciencia de millones de mexicanas y mexicanos.

Siempre será legítimo expresar nuestros desacuerdos y explicar nuestros puntos de vista, lo que parece poco inteligente es hacerlo sobre la implicación de que la mayoría de nosotros no entendemos lo que ocurre o no contamos con la capacidad para analizar una realidad compleja, cierto, pero de la cual tenemos muchos diagnósticos que identifican las causas de nuestros retos y desafíos como sociedad.

Se critica mucho el concepto de voluntad popular, asociándolo solo con el ejercicio de elegir a nuestros representantes en procesos de votación, propongo entonces que hagamos una distinción de éste y lo que significa la voluntad social, que abarca mucho más y ha demostrado más fuerza en nuestra manera de actuar como ciudadanos, porque está presente todo el tiempo y no solo en momentos electorales.

Ninguno de los cambios importantes que hemos tenido en las últimas cuatro décadas ha surgido de un solo segmento de la sociedad mexicana, ha sido producto de un conjunto de afinidades, de metas en común, que han conjugado a varios grupos sociales que han impulsado modificaciones legales, normas, comportamientos e incluso hábitos ciudadanos, con la meta de vivir en un país mejor, de mayores libertades y lejos de todo aquello que nos lastima.

Nada en esta ruta ha sido sencillo, ha habido resistencias e intereses creados que hemos tenido que superar a través de los distintos mecanismos de participación ciudadana que se han construido para que se establezcan nuevas reglas y se consoliden derechos generales.

Muchas reformas del pasado se hicieron sin el consenso, ni la voluntad social, y bajo argumentos que hoy no se sostienen en los hechos. Fue un sistema que perdió legitimidad en las grandes crisis económicas de los años 80 y 90; que desilusionó en el arranque del nuevo siglo y que tuvo dos periodos posteriores de enorme crecimiento de la delincuencia y de una corrupción rampante disfrazada de un nuevo comienzo. Ese era el corte de caja que teníamos los ciudadanos, cuando llegó el momento de hacer valer, de nuevo, nuestra voluntad social y por una mayoría histórica optamos por otro camino que ya era necesario.

Era un viraje completo, porque una solución intermedia o que hiciera prevalecer la desigualdad y la injusticia no resolvería los acuciantes problemas que desarrollo un país que cuenta con todas las condiciones para salir adelante y no ha podido por un modelo que no tomaba en cuenta precisamente la equidad y el apoyo a los sectores menos favorecidos.

En esa lógica, mucho de lo que se estableció antes no era funcional. La pandemia terminó por desnudar estas carencias y las boyantes industrias que se crearon a partir de la inseguridad, la falta de servicios de salud, de educación de calidad y del combate a la pobreza. La voluntad social jamás pidió que en estos rubros el juego se llamara simulación y pensar que no nos dábamos cuenta era, tristemente, considerarnos tontos o menores de edad. Por eso la respuesta que dimos que dimos hace cuatro años ante la costumbre de ignorar la voluntad social.

De acuerdo con las últimas mediciones, precisamente de la institución que se propone adecuar a los tiempos que vivimos, la mayoría considera que debe haber un cambio. Puede gustar o no, pero esa opinión general no se emite por desconocimiento o falta de información. Bienvenido el debate, la exposición de razones y las posturas que abonen a enriquecer las instituciones, solo que es importante recordar que la voluntad social ha sido el factor que nos ha permitido hacer modificaciones profundas y que ahora estamos convencidos de que deben hacerse para consolidar mucho de lo que hemos alcanzado hasta ahora, a pesar de las adversidades y los pendientes que, entre todos, podemos resolver para colocar al país, y a nosotros, en el sitio que merecemos.