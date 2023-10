Volver al pasado no es opción

Soy parte de una generación de chilangas y chilangos que creció en la Ciudad de México siempre en condiciones de adversidad, de crisis y de duelos que desde que tengo memoria, han significado una serie de agravios y desafíos que afrontar prácticamente de forma ininterrumpida para quienes la habitamos.

Uno de los momentos más oscuros en la historia de la Ciudad de México fue el sismo de 1985. Este desastre natural dejó un saldo devastador de edificios colapsados, miles de muertes y una ciudad en ruinas. A pesar de la magnitud de la tragedia, la respuesta del gobierno fue lenta e ineficiente. La falta de infraestructura adecuada y un plan de respuesta eficaz dejaron en evidencia, la incapacidad y la corrupción en las estructuras gubernamentales de la época.

Lo anterior provocó una gran efervescencia ciudadana que movilizó el descontento social dando origen a una larga tradición de lucha y reivindicación. Y en ese contexto, ante un régimen cada vez con mayor descrédito, vino el fraude electoral de 1988, sumando otro capítulo oscuro en la historia de México y de la ciudad. Esta falta de transparencia y democracia socavó la confianza en las instituciones gubernamentales priistas.

Al mismo tiempo, la Ciudad de México ha enfrentado varias crisis económicas a lo largo de las décadas. La más notable fue la de 1994-1995, conocida como el "Efecto Tequila". Durante este periodo, el gobierno del PRI no pudo implementar políticas efectivas para contrarrestar la recesión, lo que resultó en una inflación descontrolada, desempleo y una disminución en la calidad de vida de los ciudadanos.

Casi simultáneamente llego la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en Chiapas. Las protestas y la violencia relacionadas con el conflicto se extendieron a la capital lo que puso de manifiesto la necesidad de abordar cuestiones de desigualdad, marginación y derechos indígenas en todo el país. Nuevamente el régimen del PRI no logró resolver estas tensiones, lo que contribuyó a la persistencia de problemas sociales y políticos en la ciudad que, aún con un recuerdo fresco de los sucesos de 1968, fueron moldeando el espíritu rebelde-antisistema de los ciudadanos, forjados al calor del fuego que siempre provenía de la misma hoguera: el PRI.

El PRI gobernó México de manera casi ininterrumpida desde 1929 hasta el 2000, no obstante, la capital, que durante casi todo este periodo fue considerada como un departamento del gobierno federal, luchó por alcanzar autonomía de gestión y poder elegir democráticamente a su Jefe de Gobierno por primera vez en 1997.

A nadie debe extrañar ahora que, en aquellos momentos, la ciudadania optara por sacar al PRI del gobierno capitalino; sin embargo, en esos años parecía imposible. Aún así se logró y desde entonces han subsistido como una minoría que sigue sirviendo al régimen en turno, con tal de sobrevivir y mantener sus posiciones. No obstante, aun cuando a nivel federal lograron volver a la presidencia con Enrique Peña Nieto, en la Ciudad de México no fueron capaces de revertir la desconfianza y el rechazo. Aquí no hubo lugar para el cuento del “Nuevo PRI”. Aquí nadie los extraña. Aquí, al 70% de los electores no nos hace sentido votar por una fuerza que sólo representa lo más funesto de la política y que se le vincula con las palabras corrupción y robo.

Por todo lo anterior, qué sentido tiene ir en Alianza con la fuerza política que ha causado gran parte de la tragedia en la que se encuentra nuestro país, que representa el pasado y malas prácticas y que hoy quiere presentarse como la solución cuando en realidad han sido el problema.

Los ciudadanos luchamos contra un régimen durante varias décadas hasta que por fin logramos sacarlos de los espacios principales de decisión en esta ciudad, por lo tanto en Movimiento Ciudadano no les ayudaremos a regresar. Allá el PAN y el PRD si se empeñan en seguir en ese camino donde ahora se alían con aquello a lo que juraban combatir. En la visión que nosotros tenemos de ciudad no hay lugar para construir con el pasado.





Presidente de Movimiento Ciudadano en la CdMx