Voto contra los distractores

Durante mis últimas cuatro colaboraciones he analizado con ustedes, distintas formas mediante las cuales AMLO confunde a la población, distrayéndola para que no vea los errores y fracasos de su gobierno. Tocaré brevemente un par de recursos mas que utiliza como distractores. Me refiero a las amenazas y a la continua victimización de la que se hace objeto.

Las amenazas de López Obrador han sido múltiples, solamente por citar algunos ejemplos, señalaré que ha amagado con cambiar la Constitución en caso de que la Suprema Corte no considere la Ley Eléctrica apegada al texto constitucional. Hace pocas semanas, amenazó al juez Gómez Fierro quien frenó la reforma eléctrica al otorgar los primeros amparos contra la misma, en este caso solicitó a la SCJN que se tomaran medidas ante este juez. Su capacidad de intimidar alcanza incluso a empresas extranjeras, como la minera canadiense Américas Gold And Silver que fue conminada para que escogiera sindicato a gusto de López Obrador. También ha amenazado con vetar leyes en caso de que su partido no tenga mayoría en la próxima legislatura. Se ha enfrascado en intimidaciones a medios de comunicación, donde destacan casos como los de Reforma, Proceso, El Universal, etc. Así como a periodistas en lo individual, el último caso relevante fue a Ciro Gómez Leyva.

Por otro lado, es común verlo haciéndose la víctima de críticas o de errores que comete su propio gobierno. Resulta cómico ver su capacidad para dramatizar y llamar la atención distrayéndonos de los problemas sustantivos. Se victimiza diariamente de sufrir ataques de los medios nacionales e internacionales. Cuando algún sector vulnerable cuestiona la desatención de su gobierno, los acusa de formar parte de un complot contra su administración y que seguramente, dice, son aliados de sus enemigos los conservadores y neoliberales. Así vemos como niños enfermos de cáncer y sus padres son ignorados y llamados alborotadores o la lucha de las mujeres contra los feminicidios es calificada como exagerada, aliadas a la oligarquía que atentan contra la 4T. Las críticas, no se califican cómo críticas, todas son ataques. Diario se queja de ser el Presidente más atacado de la historia.





El propósito de haber hecho un análisis de las distintas estrategias que utiliza el Presidente para desviar la atención de la sociedad mexicana, es tratar de documentar las formas en que López Obrador manipula la realidad para ocultar sus errores, torpezas y verdaderas intenciones.





Hemos visto que es un Presidente que en su repertorio de distractores tiene: a) la monopolización de la discusión pública con las mañaneras, b) los montajes como la rifa del avión o visitas a hospitales sin enfermos, c) Las mentiras, más de 90,000 en dos años y medio, d) las palabras soeces e insultos, mandando al carajo todo lo que le disgusta, e) las amenazas directas y veladas, intimidando desde una posición de poder a cualquiera que lo contradice, y f) la victimización, explotando el sentimentalismo de los mexicanos para aparecer siempre como el débil y bueno de la historia.

Todas estas formas de distraer, han ocultado la tragedia que está en el fondo: una economía en recesión, desde el primer año de gobierno de López Obrador viene sufriendo caídas consecutivas trimestre tras trimestre, el consumo privado ha disminuido en un 10%, más de un millón de empresas han cerrado, la industria de la construcción (motor importante del empleo e inversión) ha disminuido en más del 20%, tenemos más desempleo y subempleo que hace tres años, la inversión pública y privada han caído en más de 20%, la inversión extranjera no solo ha dejado de llegar al país, está huyendo de México. Se estima que tenemos hoy 10 millones de nuevos pobres que no existían antes del 2018. México se ubica como uno de los países con más muertes en la pandemia, con uno de los índices más altos de mortalidad 9%, somos el país con él mayor índice de muertes en el personal de salud. Este gobierno ha dilapidado fondos que el país había ahorrado durante muchos años para apoyar sectores importantes, como la ciencia, salud popular y contingencias por fenómenos naturales. Hemos tenido que pagar y seguiremos haciéndolo. decisiones absurdas como la cancelación del NAIM. Vivimos los años más inseguros de nuestra historia, durante los dos primeros años de este gobierno, se han ejecutado más asesinatos que sumando los cometidos en los mismos periodos de los gobiernos de Calderón y Peña. No hay evidencia de que este sexenio este limpio de corrupción, todo lo contrario, hay denuncias de sus propios colaboradores, (Urzua, Jaime Cárdenas, Horacio Duarte) y de medios de comunicación como Latinus, en los casos Pio López, Irma Eréndira, Bartlett, etc.

Podríamos continuar con más detalles del desastre en el que está sumido nuestro país. El espacio no lo permite, sin embargo, espero que todas estas reflexiones acerca de cómo hemos vivido engañados dentro de un Reality Show, nos permitan disipar esa cortina de humo que tiende a diario López Obrador y veamos la realidad; un país que se nos escapa de las manos.





Este próximo domingo tenemos todos la oportunidad de poner un freno a tantas locuras, o bien, seguir viviendo hipnotizados en un engaño, mientras México se despedaza. Queridos lectores los invito a rechazar los distractores, a un voto atento en el porvenir de México.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.