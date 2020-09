Voto en el extranjero

El 7 de septiembre inició formalmente el proceso electoral de 2021. Es un proceso que, por sus características, se presenta como el más complejo a organizar: estarán en contienda más de 3 mil 500 cargos a lo largo y ancho del país, además de que se espera que el universo de electores ascienda a más de 96 millones. También existe incertidumbre sobre las condiciones económicas, sociales y sanitarias durante los siguientes meses.





Pese a dicho contexto, el INE ha adoptado decisiones muy importantes en materia de derechos de las y los ciudadanos. De cara a la elección de 2021, adicionalmente a la modalidad del voto postal, la autoridad aprobó la votación electrónica por internet de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.





Con dicha determinación, México se incorpora a una lista de 19 países (Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Japón, Panamá, Perú, Rusia y Venezuela) que implementan tecnologías para el ejercicio del derecho al voto de sus ciudadanas y ciudadanos.





También se une a seis países (Canadá, Estonia, Francia, Noruega, Panamá y Suiza) que han implementado el voto por internet.





La decisión adoptada por el INE es producto de un largo trabajo institucional que data de finales de 2016. Conforme a la legislación electoral, la autoridad debe garantizar que el voto por vía electrónica cuente con al menos los siguientes elementos de seguridad: a) que quien vote sea ciudadana o ciudadano mexicano residente en el extranjero con derecho a hacerlo, b) que dicha persona pueda votar una sola ocasión, c) que el ejercicio del derecho al sufragio sea libre y secreto, y d) que el sistema permita la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.





En otras palabras, el INE sólo puede implementar el voto por vía electrónica de las y los mexicanos residentes en el extranjero cuando se garantice un efectivo ejercicio de dicho derecho. Ello significa que la decisión debe de brindar elementos de confianza no sólo a las y los ciudadanos que ejercerán su voto por dicho mecanismo, sino también a los actores políticos. No olvidemos que un rasgo distintivo de nuestro sistema electoral es la desconfianza, ante la cual el INE (antes IFE) ha construido sistemas y candados que dotan de certeza el ejercicio del voto. Esa certeza no puede verse vulnerada en el caso de la votación por internet.





Por ello, la legislación establece que el sistema de votación electrónico que se implemente deba de contar con el dictamen favorable de al menos dos empresas de prestigio internacional.





A finales de julio, los dos entes auditores (UNAM y Deloitte) entregaron al INE el primero de los dictámenes de auditoría al “Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero”. En dichos documentos, se establece que éste satisface los requerimientos técnicos, las pruebas de calidad y cuenta con niveles adecuados de seguridad para llevar a cabo el ejercicio del derecho al voto conforme a lo establecido en la legislación.





Ahora bien, para garantizar la confianza de que el sistema permite que el voto solamente sea ejercido en una ocasión y por la persona que tiene derecho, éste cuenta con un mecanismo de identificación con dos filtros de seguridad. Cuando la o el mexicano tramita su incorporación al Listado Nominal de Electores Residentes en el extranjero, debe proporcionar un correo y un teléfono celular.





Al correo se le envía el vínculo para activar su registro y protegerlo con una contraseña personalizada, además del instructivo correspondiente. Cuando se abra el sistema para el voto, la ciudadanía recibirá en su celular un código de uso único (como un token bancario) que será la segunda medida para garantizar que sea el ciudadano registrado quien emita su voto. Es importante señalar que el sistema está diseñado para que sea imposible asociar al votante con el voto emitido. La secrecía está garantizada.





El sistema podrá ser usado para las y los mexicanos residentes en el extranjero que decidan ejercer su derecho al voto en las elecciones de gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. También para la diputación migrante en la Ciudad de México y una diputación de representación proporcional en Jalisco.





La decisión del Instituto Nacional Electoral de implementar la modalidad de votación electrónica de las y los residentes en el extranjero sienta las bases para facilitar el ejercicio del derecho al voto y para modernizar nuestro sistema electoral. Sin duda, las experiencias que se desprendan de la elección de 2021 serán un insumo importante para repensar sobre la forma en que votamos dentro del país. Cualquier cambio implica reformas legales. Creo que es tiempo de hacerlo.













Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE.

@ebuendiaz