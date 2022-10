En un café, observé a una chica sentada que leía “El gato negro” de Edgar Allan Poe, quizá el más escalofriante cuento de terror este autor. Hasta las portadas de sus libros me dan miedo, excepto la de sus novelas policiacas que incluso, el autor es precursor de este género. En Estados Unidos a estas novelas se les conocen como “Whodunnit?”, por la contracción en inglés “Who has done it?” ¿Quién lo hizo? También existe la “roman noir” novela negra, de carácter oscuro y profesional del crimen. Se remonta al inicio del siglo XX en Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Presenta una atmósfera de miedo, asfixia, inseguridad, injustica, violencia y corrupción del poder político, que dieron entrada a escribir novelas policiacas. Las novelas de crimen mexicanas tienen otro “tinte” que parte de la estructura social no como resultado, sino como causa y basta con prender las noticias, para seguir la trama de la negra novela criminal mexicana.

Mientras se discutía la “hipermilitarización” del país, un grupo de hackers llamados “Guacamayas”, entraron de manera remota a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y extrajeron 6 TB de archivos en información, mayormente clasificada. Es la más grave vulneración a la seguridad nacional en la historia del país. Muestra la vulnerabilidad del ejército mexicano, que, aunado a los derechos humanos, tampoco es capaz de salvaguardar información delicada del país. La salud del presidente se reveló con este “hackeo” a lo que él mismo dijo que era cierto incluso, que “les habían faltado achaques de mencionar”.

Al parecer, la información está disponible de manera gratuita para quién la solicite a esa organización. Con un sombrero parecido al de Sherlock Holmes y una lupa en mano, las autoridades indagaron las siete preguntas de oro para resolver este crimen: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? y ¿Para qué? El Ministerio Público debiera saberlas a la perfección para resolver la trama de los delitos, pero sigue siendo una aspiración. Quizá leer más novelas de éste genero les ayude a resolver los rompecabezas de los delitos y procesarlos.

En nuestra novela negra del país, la inflación en la segunda quincena de septiembre fue del 8.76% (la más alta presentada en décadas); respecto a la impunidad, de acuerdo con impunidad cero, de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven, es decir, la probabilidad de que se resuelva un crimen es de 0.9%; en septiembre hubo 333 mujeres asesinadas; la percepción de inseguridad general de acuerdo con el INEGI es del 68.4% y por ciudad: Fresnillo Zacatecas 97.2%, Ciudad Obregón, Irapuato, Guanajuato; Cuautitlán Izcalli y Colima, Colima; 97.2, 90.4, 89.7, 89 y 87.5 por ciento, respectivamente; dentro de los países de la OCDE, ocupamos el último lugar en percepción de corrupción y en los países del G20, el lugar 18 de 19. La realidad del país es la de la trama de una novela con portada de cuento de terror. La pregunta es y seguirá siendo: Whodunnit? ¿Quién lo hizo? y, sobre ¿cuál es la causa de todo? Miremos a la estructura social y política del país, y a nuestros gobernantes; quizá no sea tan difícil de adivinar quién fue. La incertidumbre se apodera del país. Es menester hacer cambios significativos de dirección en acontecimientos políticos, sociales y económicos. En las novelas criminales se hace una invitación a la búsqueda de modelos de interrogación para encontrar la verdad, más allá del olfato de un perro y una lupa para resolver el misterio. Por lo pronto, el crimen sigue sin resolverse.





