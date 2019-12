¿Y dónde está la inversión productiva?

En la recta final del año los bancos internacionales avalaron los resultados financieros y las favorables perspectivas del fideicomiso inmobiliario que dirige Gonzalo Robina; el mayor productor mundial de tortillas y harina de maíz que preside Juan Antonio González Moreno; y la minera que dirige Alejandro Aboumrad, con sendos créditos que en el caso de Gruma y Frisco servirán para refinanciar deuda existente, y eventualmente Fibra Uno ejercería los recursos para potenciales adquisiciones. Estamos hablando de un total de mil 625 millones de dólares en cuestión de días. Y en una coyuntura donde siguen ausentes mensajes contundentes de certidumbre por parte del gobierno federal, las operaciones se concentran en el aspecto financiero es decir que hace falta que los préstamos de éstas y otras compañías se dirijan a proyectos para ampliar su capacidad de producción o presencia. Esta tendencia también puede corroborarse con los número de la BMV de José Oriol Bosch que hasta noviembre reportó 409 mil 52 millones de pesos de financiamiento bursátil que contrasta con los 505 mil millones de pesos del mismo mes del año anterior, y donde prácticamente la mitad de los recursos provinieron de deuda de corto plazo, recursos que en su mayoría sirvieron únicamente para reestructurar otros pasivos y no para fines productivos. Fibra Uno firmó una línea de 500 millones de dólares de un grupo de instituciones como BBVA, HSBC, Banorte, Scotiabank, Sabadell y ICBC; el préstamo por 250 millones de dólares para Gruma fue otorgado por Bank of Nova Scotia; y en el crédito por 875 millones de dólares para Frisco participaron Bank of America, HSBC, BBVA, CaixaBank, Santander, ING, Scotiabank y también el ICBC, con 400 millones de dólares y el resto provinó de Inbursa que pertenece al mismo grupo de control de la minera.





Mayor eficiencia





En el proceso de transformación digital que viven muchas industrias en México, uno de los protagonistas será Genesys que dirige Veronica Lumbreras, y que en el 2020 su estrategia de crecimiento no sólo será apoyada por expertos de la universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sino por inversiones que incluyen la inauguración de su Experience Center donde los clientes actuales y potenciales comprobarán las ventajas e impacto de las soluciones de la compañía. Genesys ya atiende a diversas empresas globales como Emirates, Vodafone, AstraZeneca, T Mobile, Telefónica, BMW Group, Bupa, Omnilife, Heineken, Lenovo y Ticketmaster, entre muchas otras.





Nuevos mercados





Picton, la firma chilena independiente de asesoría financiera desembarcó en México mediante un acuerdo comercial con 414 Capital de Ariel Fishcman, y su llegada forma parte del proceso de expansión en la región con la apertura también de oficinas en Colombia y Perú para atender a clientes patrimoniales de alto patrimonio.

