¿Y México para cuándo?

por Fany Santiago





Cada día en nuestro país estamos solo a la expectativa de que ocurrencia saldrá en el horario matutino que es donde más se destinan tiempos oficiales y esfuerzos… pero jamás comunican resultados, si analizamos la narrativa que se usa siempre es polarizada, denostativa, superficial, y reiterativa en palabras clave y a todo ello hay que sumarle el peor sentimiento que se puede imprimir en los mensajes: el odio.

¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué escasamente se mencionan acciones en favor de la gente? ¿por qué se destina más tiempo a los mensajes de odio que a las acciones en beneficio de este nuestro país? ¿Por qué este gobierno destina su tiempo en justificar el no actuar del presente con los actos del pasado? Sin duda una de las preguntas que me hago cuando veo a mi país sin generar acciones, sin un presupuesto justo, sin empleos dignos, con poca inversión, invisibilizando a las mujeres y debilitando a la democracia me pregunto: ¿Y México para cuándo?

Y esta es la pregunta que en silencio o abiertamente la ciudadanía se hace, esto ya trascendió más allá de los propios partidos políticos, la decreciente manera de gobernar del oficialismo comienza a generar lo que ya hemos leído en muchos países… que sin duda han alertado la falta de acciones en México para las y los periodistas, activistas, mujeres, la falta de una estrategia de seguridad, la reiterada negación de diversos sectores sobre la acción de militarizar no es la solución ante una inexistente estrategia nacional de seguridad y sumado a esto una actitud permisiva hacia el crimen organizado entre muchas otras cosas que vemos pero poco decimos.





Estamos llegando a un punto en el cual se alza la voz como se hizo el pasado domingo. Un día histórico para México, donde miles de voces ciudadanas se dieron cita para exigir respeto a la democracia de nuestro país, ni más ni menos que la soberanía de México estuvo presente.

Ante este hecho lastimosamente salieron las descalificaciones a más de 700 mil de mexicanos y mexicanas y todo esto por no coincidir con una reforma electoral a modo para desmantelar la vida democrática y al arbitro electoral de nuestro país, entre esto saber que lo que pretende el oficialismo desde la Secretaría de Gobernación es organizar las elecciones y por supuesto que esto significa una regresión de 70 años para nuestro querido México.

Sí bien nuestro sistema democrático es perfectible, ya quedó claro que esta reforma electoral a modo no es la solución, ya basta de denostar todos los días, de desprestigiar y minimizar la pluralidad y la libertad de expresión de quienes pensamos diferente, de generar mensajes de odio y de poner en evidencia una manera dictatorial de gobernar: uno muy claro es el recorte al presupuesto para el INE y siguen destinando presupuesto al tren maya por más de dos años consecutivos, qué decir de la refinería Dos Bocas que hasta hoy no ha refinado nada, o que podemos decir del aeropuerto Felipe Ángeles que tiene más negocios ambulantes que vuelos, con esto ha quedado claro que la visión de país del inquilino de Palacio Nacional no es el bien de las y los mexicanos sino sus sueños frustrados hacerlos realidad a través del gobierno y a costa de miles de ciudadanos sin importar, dejan salir el ego herido del personaje que habita palacio es el que día a día responde y con la finalidad de presionar una reforma que no fortalece a la democracia pero sí a sus ´´ocurrencias´´, es la prisa de marchar ahora él, tintes de populismo de un dictador destinando gran parte del presupuesto público para una marcha que se le ocurrió y me pregunto ¿Y México para cuándo?

Por eso claramente se observó que el pasado domingo quienes hablamos de forma unificada y mayoritaria tenemos claro que el país no va nada bien y es momento de que sigamos alzando la voz y pongamos nuestros esfuerzos en recuperar a México.





Secretaria Nacional de Comunicación Política

PRD NACIONAL