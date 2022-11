Y Se acabó la Corte de los milagros: Zaldivar

En su gira anticipada del adiós – pues su mandato culmina el 31 de diciembre— Arturo

Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocida

como “la corte de los milagros”, “la tremenda Corte” y otros motes horribles, horribles,

anda presumiendo que logró lo que sus antecesores no quisieron, no pudieron o no

supieron cómo hacerle: Desterrar la corrupción y acabar con el nepotismo que desde

hace más de medio siglo se incubó en el máximo tribunal de justicia de la Nación.





Gracias a las acciones instrumentadas por el ministro Zaldívar durante los cuatro años que

duró su mandato, ya no se les puede “untar la mano” a los jueces y magistrados; las

componendas, “chanchullos”, transas… son cosas del pasado; se acabaron los intereses

políticos. También se exterminó el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.





Sobre la corrupción Zaldívar afirmó la semana pasada: “Avanzamos muchísimo y lo

primero que hicimos fue deshacer los nudos de corrupción que había entre despachos

muy importantes y connotados con redes dentro del Poder Judicial Federal. Esos intereses

se desarticularon y se ha permitido que el Poder Judicial vaya avanzando en un ambiente

de mucho menos problemas de corrupción” ¡Nombres Arturo, nombres de los despachos

y los magistrados y jueces, para que todo México los conozca! Le exigen.





El segundo flagelo, que se constituyó “en un problema cultural” y que logró erradicarse, es

el nepotismo. “El nepotismo no era mal visto en el Poder Judicial, se consideraba parte de

una cultura, había jueces y magistrados que tenían 20 personas en su tribunal sin ningún

problema, familiares me refiero: novias, amantes, suegras, hijos, hijas, sobrinos, etc.”

¡Suelta los nombres Arturo! Le gritaron. Pero guardó silencio. “Fue muy difícil convencer

a la gran familia judicial que esto no era correcto, que era nocivo para la justicia, que era

injusto para quienes no tenían estos lazos familiares y que generaba redes que podían dar

lugar a corrupción. Ordenamos el nepotismo, pusimos reglas claras y hoy el problema de

nepotismo está superado en el Poder Judicial de la Federación”. ¡Entonces no logró

erradicar ese flagelo, sólo lo ordenaron, como el mismo reconoce!





En su adelantada gira del adiós no podía faltar el sentimentalismo de Zaldivar, quien casi

con lágrimas en los ojos afirmó: “Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial, dejo un Poder

Judicial muy distinto al que recibí. Me voy de la Corte muy orgulloso, muy satisfecho, pero

sobre todo muy agradecido; con todas las mujeres y hombres que me acompañaron en mi

equipo de trabajo; con todas las jóvenes y los jóvenes que se pusieron la camiseta; por

todas las personas que han estado conmigo y han creído que un mundo diferente es

posible; que han creído que cambiar a México es posible; que han creído que trabajando

con tenacidad y con honestidad se puede hacer diferencia; y que no importan los insultos,

las críticas, las descalificaciones, siempre que uno tenga la certeza de que estás haciendo

lo correcto. Hemos hecho lo correcto. Hemos defendido en los hechos al Poder Judicial

Federal. Entrego un Poder Judicial renovado, independiente, y autónomo, como se

demuestra con las sentencias que se emiten por los jueces, por las juezas, por los

magistrados, por las magistradas, y por esta Suprema Corte todos los días. Ahí está lo que

hemos hecho. Seguiré comprometido en cualquier responsabilidad que asuma en los

próximos meses y en los próximos años, por un país próspero, con desarrollo pleno, más

igualitario, más justo, pero sobre todo que nunca olvide que debemos tener una opción

preferencial, una opción preferencial por los pobres de México! Gracias Andrés, le faltó

decir.





¿Tú le crees a Arturo? Nosotros tampoco, responde la sociedad.