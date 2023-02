Yan Xuetong, China y un nuevo clásico de las Relaciones Internacionales

*Investigador del CASEDE. Twitter: @Travelerjm.

Juan Manuel Aguilar Antonio*

El siglo XXI se perfila como una centuria en que la República Popular China será uno de los grandes poderes de la política internacional. En los hechos, el mismo Donald Trump, en su arribó a la presidencia de los Estados Unidos, en 2016, estableció que China debía ser considerada como un “poder revisionista” que desafiaba los intereses y valores de EE. UU., lo cual, incluso, quedo impreso en la Estrategia de Seguridad Nacional, de 2017, de su gobierno.

De esta forma, durante su presidencia, Trump emprendió tres acciones que transformaron la política exterior de Estados Unidos hacia China, que fueron: 1) el inicio de la Guerra Comercial, en marzo de 2018, 2) los intentos por evitar la alineación de países terceros que estrecharan sus relaciones con el gigante asiático, en el ámbito político y comercial a través de mecanismos de coerción o actos de intimidación, y 3) la promoción de una imagen negativa de la República Popular, en aras de conservar adeptos para Estados Unidos y sus aliados.

Frente al incremento del nivel de antagonismo, la nación asiática vivió una evolución y transición de su política exterior, que, en la faceta doctrinaria y teórica, está representada en el libro Leadership and the rise of great Powers de Yan Xuetong, distinguido profesor y decano del instituto de relaciones internacionales en la Universidad de Tsinghua, en Beijing. En su libro, publicado en 2019, Xuetong, hace una revisión de las teorías de relaciones internacionales y las doctrinas morales y filosóficas chinas, para hacer una combinación de un paradigma moral-realista que sirve para entender los antagonismos que se han acrecentado entre los dos países.

En ese sentido, Xuetong centra su obra en la construcción de una teoría que explique el surgimiento de las grandes potencias, con especial énfasis para la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Para esto, en su análisis desglosa los conceptos de moralidad y liderazgo, para posteriormente enmarcarlos en el papel del liderazgo que ejercen los Estados-Nación, y como este puede influir en los cambios del sistema internacional. Este ejercicio se da como preámbulo para abordar el liderazgo dual que está aconteciendo entre el ascenso de China como un poder global y los intentos de Estados Unidos por mantener su hegemonía.

En el marco del desarrollo de su paradigma teórico, Xuetong no cae en el error o juicio de valor de definir a China o Estados Unidos de forma determinista sobre el papel que ocupan en la esfera internacional. Solamente aspira a crear una propuesta alternativa de paradigma que le permitan a los analistas de política internacional abordar las tensiones y rivalidades entre los dos países, a través de nuevas ópticas.

Del mismo modo, Xuetong acepta que, ante las intimidaciones de Estados Unidos, iniciadas con Donald Trump, el gobierno de Xi Jingpin ha dado un viraje de utilizar solo poder blando o soft power, el cual según Josehp Nye está centrado en generar la atracción a través de variables como la cultura, ciencia, turismo, comercio o cooperación internacional, en aras de lograr que otros deseen los beneficios que un país puede ofrecer, en su política internacional. A tener que recurrir al smart power, que representa una combinación de acciones globales como la coerción, fuerza e imposición económica, con bien planificados episodios de persuasión y atracción.

Con esto, desde el continente asiático, Xuetong crea un nuevo clásico de las relaciones internacionales, que en el siglo XXI nos puede ayudar a entender el conflicto de China con los Estados Unidos, así como su búsqueda por transformarse en una nueva potencia global. En definitiva, un libro que los internacionalistas deben de leer y será un marco de referencia para los estudios de política global en el futuro.