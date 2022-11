Yo defiendo al IECM 

Trabajé en el Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2000. En términos de recuerdos, fue una buena experiencia, pero con sus dificultades. El instituto estaba recién formado, el Gobierno del Distrito Federal se resistía asignarle el presupuesto necesario y había tensiones internas en el Consejo General. Sin embargo, más allá de ello, la elección de 2000 fue limpia e independiente, como lo han sido las subsecuentes.

Desde el 2000, el IEDF y ahora el Instituto Electoral de la Ciudad de México han organizado ocho elecciones regulares, una elección del Constituyente de la capital, 11 presupuestos participativos, más algunas consultas y elecciones vecinales. Para ello, el órgano local cuenta con estructura permanente, tanto a nivel distrital como central. Eso da cierta continuidad, pero naturalmente también cuesta.

Conforme a las reformas electorales de los últimos años, los Institutos electorales locales, definidos en la ley general como Órganos Públicos Locales (OPLES), llevan a cabo un trabajo conjunto con el Instituto Nacional Electoral para la organización de los procesos electorales locales. El IECM cuesta 1,200 millones de pesos, y el tribunal electoral local, 230 millones. Son cifras relevantes, pero sobre todo, en estos tiempos, permiten un discurso maniqueo de que la democracia es cara. Su ausencia es aún más cara y esa es la historia que no contarán sus detractores.

Este 5 de diciembre se cumplen 25 años de gobiernos electos por la ciudadanía en la capital mexicana; los resultados son, por supuesto, positivos, pero no deja de haber claroscuros, como los cacicazgos que se viven en las estructuras políticas de las demarcaciones locales, independientemente de quién gobierne cada alcaldía; también hay que recordar la bajísima participación en los procesos de presupuesto participativo y elecciones de Comisiones de Participación Comunitaria, COPACOS.

Ahora que a nivel nacional se discutirá una reforma electoral que podría destruir el modelo institucional ciudadanizado, predominante desde los años noventa, soy de los que levanta la voz y dice “Yo defiendo al INE”, pero también hay que mirar hacia el nivel local y pensar no qué modelo de democracia quiere el presidente, o la “regenta”, sino qué modelo queremos tener.

En ese sentido, vuelvo a los 23 años de historia del instituto electoral local y no tengo la menor duda; necesitamos seguir contando con un órgano ciudadano dedicado a la organización electoral y la participación ciudadana. En este último aspecto, hay muchas áreas de mejora, sobre todo relacionadas con el quehacer de la ciudadanía: una participación que delibere para mejorar, no que confronte; procesos vecinales mucho más concurridos, tanto para elegir a COPACOS como los proyectos de Presupuesto Participativo; y que éstos sean de beneficio general y no de beneficio particular.

Yo defiendo que la Ciudad de México cuente con un instituto que más allá de sus funciones constitucionales, fomente la participación y cultura democráticas, y que tenga presencia permanente en toda la ciudad.

