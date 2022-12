Yo defiendo el INE 

La democracia en México debe ser un motivo para para su fortalecimiento, un mejor país y perfectibilidad, más no su polarización, control y sometimiento. Y es que sin duda no podemos dejar de mencionar lo ocurrido el pasado 13N donde la soberanía mexicana de todos los sectores sociales, donde jóvenes, mujeres y adultos mayores se dieron cita libremente para defender al órgano autónomo electoral de nuestro país que es el INE, y así dejar en claro que no queremos una regresión de más de 60 años en México, ya que estos días quedó claro que la iniciativa del Ejecutivo es principalmente ´´suprimir´´ al INE y darle el control de organizar las elecciones a la Secretaría de Gobernación.

Lo peor de toda esta polarización fue la reacción de ardor y cólera del titular del Ejecutivo, que motivó a una marcha el 27 de Noviembre donde lo burdo y desorganizado fue lo que caracterizó el acarreo de personas por parte de funcionarios y simpatizantes de la 4T y lo menciono por que en redes vimos de todo, desde pase de lista por la torta, hasta convocatorias obligando a trabajadores de los diferentes gobiernos de Morena a hacer acudir a su personal, empleados, representantes en las Cámaras y funcionarios, bajo la obligación de hacerlo y esta semana sin duda el hecho de retirar el dictamen que pasaría a Pleno de la reforma electoral es prueba de su actuación acorde a lo que diga el inquilino de Palacio Nacional.

Y derivado del anuncio de reavivar la coalición legislativa de Va Por México integrada por PRD, PAN y PRI queda claro que sí hay responsabilidad democrática por el país, es bien sabido que incluso varios legisladores del Senado y Cámara del oficialismo no están de acuerdo en esta reforma y que sí afecta el ejercicio democrático en el país así como a los equilibrios en las contiendas electorales y es que ha quedado más que expuesto el interés por seguir cooptando y asegurar la continuidad en el 23 y 24 por ello la cerrazón de una reforma a modo que lo único que genera es el control de las elecciones y la desaparición del arbitro electoral que es lo que el patrón de los diputados y diputadas de Morena envía como instrucción.

Todas las mañanas volteo a ver a la gente, a caminar un rato y escuchar que piensa cada persona y en colectivo, sin duda creo que nuestro país es muy grande para este pésimo gobierno, que no queda clara la tarea de gobernar y que sí genera enfermedades el exceso de poder y control ya que es lo padece el inquilino de Palacio Nacional.

Cada día que se emiten horas en tiempos oficiales de una conferencia ´´matutina´´ encontramos discursos vagos, llenos de odio y reiteración de no responder nada mientras que en el país sí pasan muchas cosas, a las mujeres nos siguen matando y violentando pues los datos de feminicidios son muy claros desde el 2018 han incrementado, hay 20 feminicidios al día, sería mucho mejor si en lugar de decir un discursito reiterativo se pusiera a realizar su trabajo y deje de invisibilizar la grave situación que cada día minimiza y no protege a las mujeres mexicanas.

Se cumplieron 4 años de desgobierno de Morena, es por ello que seguiremos alzando la voz, explicando y sumando voluntades para defender lo más valioso que tenemos las y los mexicanos que es nuestra soberanía y con ello el libre ejercicio de votar y ser votados teniendo como garante un órgano autónomo para ello, que cada palabra, cada oración, cada voluntad, cada acción sume en la coincidencia de que podamos rescatar a México, por eso como miles y miles de mexicanas y mexicanos alzaron la voz y yo también lo digo fuerte y claro : yo defiendo al INE, ¿ y tú?