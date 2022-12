Yo no defiendo al INE

El INE no debería requerir defensa alguna si hubiera mantenido una posición verdaderamente neutral, sin haberse puesto un saco que no era suyo, cayendo en una situación que desafortunadamente lo coloca como un actor político enfrentado al gobierno y, por lo tanto, como una fuerza posicionada ideológicamente del lado de la oposición. Actuando concertadamente con esta, el propio árbitro se despoja de su imparcialidad. En la situación extrema de tensión a la que se ha llegado con motivo de la reforma legislativa en marcha, también hay responsabilidad en el Instituto que se ha asumido como opositor al gobierno al tomar medidas ajenas a sus funciones y desplegar un activismo que ha colaborado a poner en peligro su estabilidad.

El ejemplo más reciente de estas actitudes es la aberrante resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que ha impuesto una “medida cautelar” absolutamente contraria a la naturaleza de esta figura jurídica, violando principios fundamentales de Derecho al ordenar a Claudia Sheinbaum, que realice acciones ajenas a su voluntad. Esto deriva de que a partir de la aparición de anuncios y pintas en diversos lugares con el #EsClaudia, la comisión en lugar de identificar a los responsables de esos eventuales actos anticipados de precampaña y establecer si estos constituyen una violación legal decidió, contraviniendo principios constitucionales básicos, que existe una responsabilidad en la referida Jefa de Gobierno.

La Constitución establece el principio de presunción de inocencia con un carácter amplio que rebasa el estricto ámbito penal. En este caso, al sustanciar un eventual proceso sancionador, la comisión pasa por encima de dicha presunción y sin prueba alguna, establece de manera prejuiciada, como partícipe de tales conductas a la señora Sheinbaum. La falta de evidencias queda de manifiesto al apuntar la autoridad que se trata de “una estrategia de publicidad atípica” de la que evidentemente la autoridad desconoce su origen, autoría y financiamiento, por lo que concluye: “desde un análisis preliminar se advierte que se podría estar frente a una campaña orquestada con el objeto de influir de manera ilegal en las preferencias ciudadanas de cara al proceso federal 2023-2024”. Resulta inadmisible como motivación el que la autoridad parta de lo que “podría estar” sucediendo y sin fundamento jurídico sólido le ordene a la presunta responsable deslindarse de los hechos descritos, publicando, como servidora pública y como simple ciudadana, un texto previamente escrito por la autoridad electoral. Ello violenta su función de servicio público, puesto que en tal carácter solo está facultada para realizar aquello que expresamente la ley le señale como atribución y, por otro lado, constituye un extravagante atentado al artículo 7º constitucional al conculcar la libertad de opiniones, información e ideas que protege, puesto que el INE se sustituye en la voluntad de Claudia Sheinbaum, exigiéndole publicar como propio, un texto que ha sido redactado por esa autoridad. ¡Habrase visto tamaño despropósito jurídico!

Las medidas cautelares tienen básicamente un carácter restrictivo. Eventualmente, pueden implicar la realización de una conducta positiva cuando se trate de preservar algún elemento del proceso y entonces debe precisarse la actividad a realizar por el agente que tiene la custodia del bien a preservar. En este caso ninguno de tales objetivos se cumple pues la propia comisión parte de una total incertidumbre para formular una mera suposición. Así, el imponer una obligación positiva a la funcionaria, implica un acto de molestia, al forzarla a realizar una acción que ni siquiera está prevista como medida cautelar.

Cabe además preguntarse con qué carácter se le instruye para realizar exhortos a sus simpatizantes. Si es con el carácter de funcionaria evidentemente eso no corresponde a sus funciones. Tampoco puede ser con el carácter de aspirante, precandidata o candidata dado que estas figuras están determinadas en la propia legislación y todavía no pueden aparecer en esta etapa de las actividades políticas.

Tampoco procedería como dirigente partidista puesto que no lo es; y si fuera como simple ciudadana, evidentemente se viola también la prohibición de penas trascendentales. Ciertamente no se trata de una pena en sentido estricto pero el impedimento es aplicable a todo régimen sancionador y se está haciendo trascender la eventual responsabilidad de quienes realizan las pintas, hacia una ciudadana cuya participación no se ha demostrado.

Por otro lado el resultaría hasta ridículo que en busca de una supuesta preservación de la equidad electoral la medida dispuesta por la comisión condujera a que la obligada decidiera dar mayor difusión a su escrito leyéndolo en mítines ante miles de sus partidarios, basándose en la orden que le dieron. En caso de impugnarse su conducta, ella podría sostener válidamente que no puede ser ilícito un acto realizado en cumplimiento de una orden que le ha dado el propio INE.

eduardoandrade1948@gmail.com