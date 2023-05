¡Yo no soy como los demás!

MIRAR

Es frecuente encontrarnos con personas que se creen mejores que los demás, y que por ello se dedican a ofender y descalificar a quien piensa o actúa en forma diferente.

Cuando esto sucede en un matrimonio, ni el esposo ni la esposa aceptan sus errores, sino que sólo culpan a la otra parte, y así nunca se puede construir la paz y la armonía familiar.

Sólo se escuchan ofensas, descalificaciones, insultos y se llega fácilmente a una separación. No hay peor engaño que el orgullo, que juzga y condena sin misericordia a los demás, y no advierte sus propios pecados.

En la Iglesia puede pasar lo mismo, cuando un creyente se considera perfecto en su fe, intachable en su vida y muy fiel a Dios, y condena a quienes viven auténticamente su fe pero la expresan de otra manera. Como quienes hacen consistir su religión sólo en su compromiso social, siempre importante, pero rechazan a quienes insisten más en la lectura de la Palabra de Dios, en la oración y en las celebraciones religiosas y litúrgicas, y que también practican la justicia y la misericordia con los demás, sobre todo con los pobres.

Estas divisiones eclesiales son muy tristes y preocupantes. Esto mismo nos ha pasado entre católicos y protestantes, cuando se insiste sólo en la Biblia, o sólo en los ritos sacramentales. No es cuestión de separar Biblia y ritos, sino unirlos existencialmente, porque eso es lo que Jesús nos enseñó.

En la política, esas actitudes vanidosas y dictatoriales de algunos dirigentes son lo que más destruye la paz social, que tanto necesitamos. Hay quienes presumen de ser intachables y culpan a otros partidos y gobiernos de todos los males que padece el país; no aceptan sus propios errores. Si les decimos que tenemos otros datos que contradicen sus afirmaciones, nos insultan y hacen todo cuanto pueden para destruirnos. Y aun así, tienen muchos seguidores que no advierten esa soberbia prepotente, tan dañina y violatoria de la dignidad humana de quienes vemos la realidad desde otros puntos de vista. ¡Quizá sea por los beneficios económicos que reciben! No hay que dejarse comprar por dádivas gubernamentales y ser libres para escoger las mejores opciones a la hora de elegir.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en su encíclica Gaudete et exultate sobre la santidad cristiana, comenta una de las bienaventuranzas que proclama Jesús, la mansedumbre, que es la actitud de una persona apacible, benigna, humilde, paciente:

“Felices los mansos, porque heredarán la tierra (Mt 5,5). Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Él dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados”.

ACTUAR

Pidamos a Dios la virtud de ser mansos, sencillos, pacientes, humildes, amables, benignos, bondadosos, aunque algunos se burlen de nosotros. Ciertamente no hay que permitir que abusen de nosotros, pero no respondamos con insultos y ofensas, ni usemos calificativos condenatorios hacia quienes van por otros legítimos caminos.