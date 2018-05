YoConYetza

Tengo el gran honor de conocer desde niña, haber crecido juntas, y contar hasta la fecha con una gran amiga: Es Yetzabel Ximénez Esparza, Candidata a la Presidencia municipal de Chalco, quien se declara –y me consta-, mujer, madre, hermana, hija, pero sobre todo ciudadana de este Municipio en el que nació, creció y en donde tiene enterrados a sus muertos…



Y es que francamente, candidatos como ella vemos pocos, muy pocos: mujer de lucha, constancia y sueños entre los que destaca su deseo por transformar su tierra en un Chalco progresista, en el que los ciudadanos sean los protagonistas, para lo cual propone hacer un pacto, al encabezar un gobierno profesional, innovador, incluyente, transparente, justo, respetuoso, plural, honesto, promotor de la igualdad y la equidad.

Destaca sus anhelos por ser actora protagónica de una administración profesional a través de la transparencia y rendición de cuentas; incrementar y fortalecer la confianza de las personas en las instituciones; contar con herramientas tecnológicas y sistema de información para mantener a la población cercana al gobierno; tolerancia cero contra los actos de corrupción; Finanzas públicas sanas mediante la planeación eficiente y eficaz del gasto público; y fomentar una cultura tributaria. Una gestión pública orientada a resultados.

Se compromete igualmente a pugnar por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a la vez de proteger y garantizar las libertades y la igualdad entre las personas, tanto en principios de género, como en una política transversal en las acciones del gobierno municipal, lo cual incluye pugnar por la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres: consolidar un municipio promotor de la cultura y la diversidad, a través de la conservación del patrimonio cultural -material e inmaterial del municipio-, mediante jornadas culturales para fomentar la identidad Chalquense. Establecer mecanismos de difusión de esa cultura, pues.

Promueve un pacto de participación ciudadana mediante cabildos abiertos en los pueblos, barrios, colonias y conjuntos urbanos; implementar los presupuestos participativos y fomentar la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de consolidar un desarrollo sostenible para Chalco, promover un nuevo Chalco para vivir dignamente vía políticas de desarrollo urbano que vinculen el desarrollo comercial, considerando igualmente el diseño e implementación del Plan Municipal de Seguridad Pública, dentro del que se habrán de ejecutar estrategias de intervención social para prevenir la violencia y la delincuencia, a la vez de implementar el modelo de policía de proximidad social.

Así pues, desde la infancia conozco a Yetza, tuve la fortuna de conocer y convivir con su familia, lo que me permitió estar en Chalco años atrás, observar las acciones de gobierno a través de los años y palpar el desarrollo del municipio mismo que, como muchos más en el Estado de México, se ha venido deteriorando. Es por ello que, pese a la distancia y la incapacidad de otorgar mi apoyo a través del sufragio, me permito sumarme a este proyecto que, independientemente de filias y fobias partidistas, me da oportunidad de reivindicar mínimamente al partido que representa y que a su vez da a Yetza la posibilidad de encabezar un gobierno de sueños y proyectos que estoy segura, con tenacidad y talento, Yetza habrá de dirigir.

Conozco su discurso y las ofertas de Ximénez Esparza; sin embargo, no se trata de llenar este apreciado espacio con sus grandes ideas y amplias propuestas que tan desgastados nos tienen actualmente; es por ello que brevemente hablaré de la candidata como persona, como el ser humano –muy humano-, que ella es.

Mujer de casa, amante de la cocina y de agasajar a sus invitados mediante sus guisos, por lo que suele realizar las compras de la semana –en sus tiempos libres de sábado o domingo-, asistiendo a mercados públicos; de religión católica, regularmente acude a la iglesia y posteriormente convoca a la reunión familiar en compañía de sus hijos y nietos.

Disfruta y agradece haber nacido en esa zona, lo que le permitió, admirar y recordar sus rutinarios trayectos escolares –solía trasladarse a su Alma Mater todos los días a las 5 de la mañana-, contemplando los volcanes, pastizales, el trabajo en el campo… Soñadora siempre, desde niña anheló ser maestra lo cual ratifica su liderazgo desde la infancia. De su padre – Don Héctor Ximenez, reconocido político chalquense-, reconoce su herencia a la lógica y la responsabilidad, en tanto que de su amorosa madre recuerda su calidez.

Respecto a la violencia contra la mujer, se remonta a tiempos ancestrales cuando el Tlahtoáni –en náhuatl jefe de la tribu-, contaba con su cihuacoatl -"mujer-serpiente", que se encargaba de los asuntos cotidianos de la ciudad y sustituía al tlahtoāni en situaciones especiales-, era su consejera es decir que en aquellos tiempos no hay historia de maltrato; desafortunadamente conforme han pasado los tiempos nos hemos devaluado, pero desde su concepción, se requiere una reestructuración del tejido social desde el ama de casa, encargada de convocar a la familia mediante la alquimia de los alimentos alrededor del fuego –la cocina-; a partir de esto, la mujer – abuela, madre-, se convierte en el centro de reunión por lo que urge generar que ellas vivan en paz, modificando esta idea a través de la cultura y la educación, fomentar el “auto-respeto”…

En fin, el compromiso de Yetzabel Ximénez es reposicionar a Chalco como un referente económico, social y político de la zona oriente del Estado de México. Definitivamente, #YoConYetza; #TocandoCorazones; #HagamosunPactoporChalco.





¡Muchas Felicidades Yetza!

