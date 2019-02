A Roberto Palazuelos, defender sus sueños lo ha llevado al éxito

El famoso actor y empresario Roberto Palazuelos, quien justamente se encuentra en Brasil celebrando su cumpleaños, sostuvo una plática con El Sol de México, en la que habló sobre sus próximos proyectos y estilo de vida.

Conocido como el Diamante Negro, sobrenombre con el que lo bautizó el también actor Omar Chaparro, durante el reality show Big Brother en 2003, es originario de Acapulco, pero desde hace 25 años radica en Tulum, destino que con mucho trabajo y dedicación contribuyó a su desarrollo.

“Cuando yo llegue nadie lo tenía en el mapa, por eso compre tierras con mucho potencial, el único problema, es que no había, una buena carretera, ahora las cosas son muy diferentes, ya es un destino de moda hasta para las celebridades de Hollywood”, mencionó el empresario.

Aquí fue presidente de los hoteleros y durante tres años hizo una gran difusión del destino con Fashion Tulum, pero su proyecto más grande fue sin duda, la construcción del hotel Diamanate K, bajo un concepto ecológico.

“Estoy construyendo el quinto hotel, son hoteles boutique, hay cabañas muy grandes y caras que van desde los 1000 dólares, es un contacto con la naturaleza y con unas playas increíbles”, explicó.

En los hoteles se han hospedado celebridades de la talla de Demi Moore, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Jared Leto, Sting, entre otras.

Para el famoso, una de las principales claves del éxito es cuidar los sueños “lo principal es que protejas tus sueños, porque si tu le platicas a medio mundo lo que planeas o lo que quieres hacer, lo más seguro es que te lo van a mal vibrar”, mencionó.

Y precisamente eso es lo que comparte en su libro Manual para emprendedores extraviados “en junio sale a la venta, estuve un año y medio trabajando en el, es un manual donde doy tips para jóvenes emprendedores que desean triunfar en el mundo de los negocios”.

A lo largo de su trayectoria, Roberto se ha enfrentado a varios fracasos, que lo han hecho crecer y de los cuales siempre aprendió una lección “Yo creo que he tenido muchos fracasos, creo que de los fracasos se hacen los éxitos, algún negocio en una parte de mi vida, me pudo haber salido mal, algún proyecto de televisión pudo no haber sido exitoso, una película, pero también ha habido muchos éxitos, en la vida, hay de todo y de eso se trata”, comentó

Pero así como ha tenido caídas y ha permanecido en la cima, también ha sido un hombre de retos, de arriesgarse y precisamente, una de las más grandes pruebas que enfrentará el Diamante Negro, es incursionar en el mundo de la política, y que no descarta la posibilidad de que será lo más pronto posible.

“Quiero algún días gobernar Quintana Roo, es un llamado que tengo dentro, porque veo que las cosas no se están haciendo bien y me dan ganas de levantarme a luchas por ellas”, externó el mexicano.

Él está interesado principalmente en el municipio de Tulum, ya que desde su punto de vista, los factores externos, en este caso, empresarios, están haciendo muchos proyectos que terminarán por destruir el destino “también hacen falta nuevas vialidades, hay autorizaciones de proyectos que no debieron ser aprobadas porque le tiran al mangle, la promoción turística no es la adecuada, hay problemas de inseguridad, entre otras cosas”, puntualizó.

“A mí me gustaría ocupar primero el puesto en el que han estado casi todos los gobernadores, que es en el Congreso Local, me gustaría mucho, traigo varias ideas para muchas leyes y de ahí me gustaría reelegirme si es que no termino de cumplir mis propósitos y luego apostarle por la alcaldía de Tulum. Este año no es muy seguro pero les daré la sorpresa”, añadió.

En cuanto al cuestionamiento que se le hizo de la situación actual del país, asñi se refirió “Yo creo que nos deberíamos de sentir muy orgullosos los mexicanos, de que nuestro sistema electoral permitiera la entrada de la izquierda, lo cual le da una riqueza enorme al país, porque tenemos un sistema electoral fidedigno, en el que solo con una propuesta y apoyo popular se puede llegar al poder, pero también creo que es demasiado prematuro, va muy poco tiempo, y por supuesto que hay cosas que me gustan y otras que no”.

El actor ya no se considera como una persona perfeccionista “si te vuelves demasiado perfeccionista no disfrutas la vida, yo creo que la mayor perfección es aceptar la vida como viene”.

Se define como una persona tenaz “soy una persona que lucha por sus sueños, que si se cae, se levanta, también soy una persona muy feliz, me encanta ser quien soy”.

Aunque es una destacada figura masculina, su estilo fashionista es muy clásico, “me visto depende del evento, pero siempre muy clásico, me gustan los trajes, camisas de lino, en mi Tulum siempre ando en shorts y bermudas”, confesó.

Sus marcas favoritas son Hugo Boss, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna.

Actualmente se encuentra promocionando la película mexicana Mirreyes vs Godínez , que se acaba de estrenar “vamos a 1200 salas, es una actuación especial, muy padre y divertida, me siento muy bien, porque pinta para ser una de las películas más taquilleras del año”.