Aficionados celebran el inicio del AMT 2020

Rafael Nadal y otras estrellas del deporte blanco, desfilaron por la alfombra roja del evento previo al inicio del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, donde también se dieron cita invitados especiales como Susana Palazuelos, Susy Albarrán, Sergio Mayer y David Zepeda.

"Este es un torneo que me encanta. Me gusta el lugar y me gusta el público, la gente me trata fenomenal", comentó Rafael Nadal. El español debutó en México como amplio favorito al título, cuyo trofeo ya alzó en 2013, pero la edición anterior fue eliminado en segunda ronda.

Por su parte, fiel a su costumbre, Nick Kyrgios llegó a romper con los esquemas y estereotipos de la noche con un jersey del equipo de basquetball Miami Heat. Días después, abandonó la competencia por una lesión en su muñeca derecha.

El clima cálido y un buen ambiente de fiesta del puerto de Acapulco, albergan una edición más del AMT, en donde el público podrá disfrutar de las mejores raquetas del circuito internacional hasta el 29 de febrero.