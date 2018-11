Alejandro Hank, hombre de familia con vocación taurina

Alejandro Hank no niega su pasión por la fiesta brava, no en vano fue torero por varias décadas y ahora, con una familia, conformada por su esposa, la socialité Bárbara Coppel y sus hijos Amaia yBastien, quienes recibirá el próximo 2019 a un nuevo integrante, el apoderado del rejoneador Diego prefiere estar literalmente "tras la barrera".



Enfundado impecablemente en un traje de seda, Hank estuvo en la presentación de la Temporada México 2018-2019 en el salón Lomas Altas de Constituyentes, acompañado de Coppel quien con un vestido negro, lucía discretamente su "pancita"y detalló a Organización Editorial cuáles son sus expectativas en esta temporada taurina

"En los toros nunca se sabe, lo que esperamos es que sea una campaña exitosa. Diego llega en un buen momento con muchos deseos de darlo todo, de entregarse al público y de conquistar la afición mexicana", expresó el hijo de Carlos Hank González y abundó sobre su nueva faceta en la fiesta brava.

"Mas que apoderado soy amigo, de Diego. Me apoyo en la Casa Lozano que son sus apoderados en España es estar detrás del telón y claro que no paso el mismo miedo que toreando, sino una gran responsabilidad de querer que todo fluya y salga lo mejor que se pueda".

Hank no vaciló en reconocer que extraña ser torero. "Todo tiene su momento y el mío ya pasó. Soy un hombre de 41 años y estoy muy contento como apoderado siempre ligado al toro´", al interrogarle si le gustaría ser empresario taurino, Alejandro respondió:

"Tengo dos niños pequeños. Mi vida está entre México y Estados Unidos muy lejana al campo y no sé si lo pueda compaginar siempre. En esta ocasión lo asumí y lo enfrento con mucha alegría", posteriormente, Alejandro Hank señaló cómo ve a las nuevas generaciones de toreros.

"Es un mundo muy difícil son pocos los elegidos pero sea uno un novillero, matador o figura tienes que imprimirle mucha pasión, en mi caso es lo más bello que me ha ocurrido en la vida así como ser padre y esposo".

Por lo anterior, se le interrogó respecto a si le gustaría que alguno de sus hijos siguiera sus pasos en la fiesta brava. "Estaría orgulloso si abrazaran la profesión con verdadera estrella, pero se decidirá en un futuro lejano", dijo finalmente Hank. Durante la velada, convivió con empresarios y personalidades que se dieron cita en el evento, donde Ventura presentó a la cuadrilla que lo acompaña esta temporada taurina.

ESPÍRITU DE GANADOR

Diego Ventura, el invitado especial de esa noche, previo a su debut en la Temporada Grande Internacional 2018-2019 de la Monumental Plaza México el pasado domingo donde indultó un toro, comentó que la afición de este país "es muy pasional, cuando les gustas te dan un Olé y cuando no, te pitan, se entregan de una manera muy bonita".

Respecto a si tiene algún ritual previo a ofrecer una corrida, el rejoneador dijo que"cuando alguien se juega la vida se apoya en algo. Las supersticiones existen por cualquier coincidencia que te haya pasado antes de tener un accidente, por ejemplo, yo procuro el vestirme por el lado izquierdo, dormir con la luz prendida en el hotel, todos los toreros tenemos nuestras costumbres arraigadas".

El rejoneador Ventura mencionó, sobre lo que lo distingue de los demás matadores de toro es "que nunca me he venido abajo, me ha costado trabajo todo, pero siempre he tenido espíritu de ganador, después de mucho sacrificio logré entrar a una plaza tan importante como la México