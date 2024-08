American Eagle X Manuel Turizo: Una mezcla de estilo y personalidad

Una de las piezas imprescindibles de tus outfits para poder sobrevivir a las horas extra de clases, son los jeans, que esta temporada se llenan de estilo con la nueva colección Back to School de American Eagle intervenida por el cantante y compositor colombiano, Manuel Turizo, que fusiona dos polos opuestos que, al final, se unen para combinar comodidad y estilo, creando piezas statement, perfectas para este regreso a clases.

Fiel a su concepto urbano y estilo distintivo, el famoso cantante ha tomado como principal inspiración a los elementos naturales para crear esta colección. La paleta de colores incluye tonos tierra como arena y kaki, junto con azules que evocan el mar y el cielo. Estos colores básicos, que siempre encuentras en tu clóset, pueden reinventarse de mil maneras para expresar tu individualidad.

“Está diseñada para que te sientas cómodo con lo que llevas puesto, que sea algo que no te moleste en ningún momento y no te sientas cansado de llevarlo” compartió el intérprete de Una lady como tú.

Las fotos de la colección tuvieron lugar en las hermosas playas de Veracruz, específicamente en Chachalacas | Foto: Cortesía American Eagle

Las fotos de la colección tuvieron lugar en las hermosas playas de Veracruz, específicamente en Chachalacas, donde las dunas y el mar juegan con el movimiento, el cambio y la fuerza que representa cada prenda. Logrando verse reflejada su esencia y estilo distintivo, invitando a celebrar la música, la moda y la aventura.

Moda Subió un video en redes y ahora presentará su primera colección en París

La colección de American Eagle x Manuel Turizo, incluye un gran conjunto de prendas, entre las que destacan, chamarras que combinan funcionalidad y estilo, pantalones cargo que te darán comodidad y versatilidad, sudaderas oversized perfectas para un look relajado, entre otras, para que puedas resaltar tu estilo y expresar tu verdadera voz.

La colección de American Eagle x Manuel Turizo, incluye pantalones cargo que te darán comodidad y versatilidad | Foto: Cortesía American Eagle

“Es ropa que la puedes utilizar todo el tiempo, para cualquier momento. Son básicos que siempre están en tu closet”, dijo Manuel Turizo.

Esta colección no es solo una línea de ropa; es una invitación a explorar y expresar tu verdadera esencia. Cada pieza está diseñada para ayudarte a destacar y a sentirte cómodo siendo tú mismo.

Este Back to School, ¡haz que cada día de la semana sea un statement de estilo dentro y fuera de las aulas! Encuentra la colección de American Eagle x Manuel Turizo en el sitio web y tiendas físicas. No dejes de seguir a @americaneaglemx para conocer más sobre este increíble lanzamiento, nuevas tendencias y los consejos más in para crear looks igual de auténticos que tú.