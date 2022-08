Ellas son las hijas de Amparín Serrano, la creadora de Distroller

De manera inesperada se dio a conocer el fallecimiento de Amparín Serrano a los 57 años de edad, famosa por haber creado la marca Distroller.

Según la página oficial de la marca, su objetivo era usar el folklore, la cultura, lo divertido y lo triste de la vida para crear un universo lleno de color y de buen humor, donde la imagen caricaturizada de la Virgen de Guadalupe fue la que le dio la popularidad y por lo que fue reconocida por la gente.

Sin embargo, pocos saben sobre la familia de la creadora, a la que le sobreviven dos hijas: Camila West y Minnie West, de quienes hoy te contaremos algunos detalles.

¿Quién es Camila West?

Camila West es hija de Amparín Serrano y de David West, productor y presidente de Westwood Entertainment, quienes la apoyaron en todo momento para poder lanzar su proyecto y convertirse en una joven diseñadora.

Es madre de Manola Jiménez, la cual le dio la inspiración para crear su firma donde plasma sus ilustraciones en bolsas, vajillas, además de vender sus pinturas y cuadros.

"Todos mis dibujos son hechos a mano, siempre. Mis vasijas tienen trazos hechos a mano por mí, el proceso es más tardado, pueden hacerse con ilustraciones mías también, pero hasta ahora han sido hechas a mano por mí", dice en su página oficial.

Sus diseños son muy variados, por lo que sus colecciones siempre son algo novedoso, pero que también han surgido a partir de la ansiedad y depresión que padecido en diferentes momentos de su vida.

"La verdad no sé, mis colecciones siempre son de diseños combinados, me he dado cuenta de que cuanto estoy feliz pinto árboles y corazones, cuando estoy deprimida salen muchos monstruos, pero no estoy pensando en lo que estoy haciendo hasta que veo el resultado final, cuando de esos dibujos logro conectar algunos, empieza a tomar forma una colección", expresó.

¿Quién es Minnie West?

Minnie West es una actriz y productora mexicana que se dio a conocer en 2016 por su papel de Adriana Montes en la telenovela Eva la Trailera de Telemundo.

También ha formado parte de producciones como "Me gusta, pero me asusta", "La boda de mi mejor amigo", algún episodio de "La rosa de Guadalupe", la serie El club y llegó a tener un pequeño papel, interpretando a la niñera de Michelle Salas en la última temporada de la serie de Luis Miguel, protagonizada por Diego Boneta en Netflix.

Además, es co propietaria de la compañía productora Wetzer Films, que fundó al lado de su expareja, el también actor Alejandro Speitzer.

Ahora se encuentra en una relación con el hermano de Belinda, Nacho Peregrini, con quien viajó a Nueva York en el mes de julio, confirmando su noviazgo con una foto de los dos besándose en Time Square.