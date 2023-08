Arepas venezolanas cautivan a juarenses

La migración ha permitido que los platillos de otros países que prueban los pueblos receptores se vivan como una experiencia similar a salir a recorrer el mundo, obviamente, sin salir de la ciudad.

En esta cuarta entrega de la serie Cocina sin fronteras, descubrimos la preparación de las Arepas, originarias de Venezuela, y que consisten en tortas hechas con maíz frito en aceite. Van rellenas de carne molida y se preparan con diversas especias.

Foto: Freepik

América Rivera es una de tantas migrantes venezolanas que llegan con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Es cocinera, instructora de ejercicios cardiovasculares y naturista. Viajó de Colombia al sur de nuestro país durante 10 días y de ahí a Ciudad Juárez tardó otros tres días en tren el 25 de enero del presente año.

América Rivera|Foto: Edgar García|El Heraldo de Juárez

“Mi travesía fue fuerte, pero lo más fuerte fue cuando me monte en el tren, es que le dicen La Bestia, ahí venía arriba duramos tres días viajando, sentía los pies grandes del frío, se me estaban congelando, la gente nos aventaba ropa y cosas para taparnos”, describió América.

Contó que a ella y algunos compañeros nunca les tocó malos tratos ni extorsiones. Incluso dijo que traía su permiso de viajante para estar en México.

Comentó que luego de llegar a la frontera necesitaba trabajo, por lo que se dedicó a caminar por el Centro en busca de algo eventual en las casas de las familias juarenses, hasta que llegó a un restaurantito ubicado en la calle Manuel Bernal. En ese momento preguntó a la dueña si necesitaba cocinera y de inmediato la contrataron.

Empezó a prepararlas junto con las empanadas y otros platillos venezolanos. “Nos fue bastante bien. Hicimos además pastelitos, cochino horneado, carne mechada y otros guisos con papas, con todo eso las rellenamos para que las pudieran saborear”.

Foto: Edgar García|El Heraldo de Juárez

Para Rivera, el tomate, la cebolla, el ajo, el cilantro y algunas especias locales se volvieron ingredientes principales para elaborar los aderezos, combinarlos e incorporarlos en sus recetas tradicionales, ya que en su país los utiliza en conjunto con carnes como el pollo, res para deshebrar o el puerco.

Recordó que de las mejores cosas que vivió fue el intercambio de recetas culinarias, pues aprendió a hacer comida mexicana, como chilaquiles, enchiladas, pozole, burritos, tortas y frijoles.

Tristemente la soledad y nostalgia de haber dejado a su padre en su país de origen, “mi papá ha pasado hambre no está comiendo bien, lo poquito que gané acá se lo mandé él y el saber que uno come bien aquí y mi familia pasando hambre, uno se motiva a perder o ganar; a vivir o morir al final ya no te importa nada es arriesgar todo”, dijo Rivera, luego de romper en llanto.

Comentó que esto le animó para entregarse a la Patrulla Fronteriza, con la fe y esperanza de quedarse en Estados Unidos y comenzar a vender los platillos de su tierra, pese a que ya lo hacía en la pequeña fonda. “Me despedí de la familia con la que trabajaba, me despidieron muy bonito, fueron una bendición”.

Foto: Francisco Servín|El Heraldo de Juárez

Confesó que su sobrino, quien en ese momento residía en Tampa, Florida, ya la esperaba y por si las dudas también conocía gente que le podía dar asilo en Canadá.

Así fue como Rivera, el mediodía del 23 de abril de este 2023 brincó al fin el río Bravo y se entregó a las autoridades por la puerta del muro fronterizo número 40, “no quería esperar a mayo ya que ese mes se esperaba la eliminación del Título 42, ya sabía que vendrían más (migrantes) y para esa fecha, iba a ser un caos los encuentros con las autoridades norteamericanas y el procesamiento en Estados Unidos. Unos somos gente tranquila y otros son muy escandalosos, prefiero entregarme ahora y si me devuelven, tendré que entregarme con toda la bola de gente”, dijo.

Fue deportada de nuevo a Juárez para esperar su trámite en mayo. Incluso, el segundo domingo de ese mes, día en que se celebra el Día de la madre en Venezuela recibió las videollamadas de dos de sus hijos, "Me estaba llamando el menor, me mandó serenata por el celular", contó América.

Foto: Edgar García|El Heraldo de Juárez

Pese a la deportación, aceptó que no dejaría de intentarlo e incluso comentó en ese momento que estaba muy feliz porque uno de sus hijos, su nuera y nieta, iban en camino para alcanzarla y juntos esperar su cita en el CBP One.

Al finalizar, explicó que desde que llegó y hasta la actualidad se han incrementado los pequeños negocios donde se ofrece la comida venezolana.

Como el caso de otra venezolana, Franceli Mendoza, quien junto con una compañera vende las gorditas junto con otros guisos tradicionales dentro de una hielera en un puesto provisional en la Avenida Juárez, cerca de la zona centro, con la intención de obtener algunos recursos en lo que le llega su cita para buscar el sueño de llegar a los Estados Unidos.

Foto: Francisco Servín|El Heraldo de Juárez

“Tenemos (desde Julio) dos semanas vendiendo, es para salir adelante, para poder tener para la comida, para comprarte o el mismo arriendo”, expresó Mendoza.

Dio a conocer que han recibido bastante apoyo por parte de la gente de Ciudad Juárez y en todo México.

“Si hemos recibido el apoyo de las personas, muy buenas personas, cuando veníamos en el tren nos daban comida, cuando llegábamos a una parada, nos ayudaban, en los refugios también nos han ayudado, si han sido buenas las personas acá”, resaltó.

Dijo que todavía se encuentra en el proceso para obtener la cita, en busca de encontrar asilo político en los Estados Unidos.

Historia de la Arepa

Esta preparación es de origen precolombino y es un tipo de pan elaborado con harina de maíz; tiene forma circular y están aplanadas.

Son muy parecidas a lo que localmente conocemos como gorditas.

Foto: Freepik

El nombre proviene de la voz, que significaba ‘’ en laya extinta de los

En algunas zonas se comen solas, pero en otros lugares se rellenan de frijoles, huevo o algún otro guiso que puede incluir pollo, res o cerdo.

Datos:

Su nombre significa ‘maíz’, el ingrediente básico en la preparación de este plato.

La referencia más antigua de la arepa la escribió Galeotto Cei en su Viaje y descripción de las Indias (1539-1553)

Aunque se han hecho muy populares en países como Colombia, Perú o Panamá, las arepas vienen de Venezuela.

Van desde mantequilla, pasando por quesos, embutidos, jamón, mortadela, aguacate, huevo, frijoles, atún, guisos de pollo, carne o pescado y hasta de mariscos.

