Así han disfrutado las celebridades sus vacaciones de verano

El verano es la temporada más esperada del año. Es sinónimo de una pausa, de tomar un descanso y recargar energía en algún paradisiaco lugar del mundo.

Al retomar su vida cotidiana, tras dos años de pandemia, las celebridades han aprovechado esta época para salir y distraerse. Así han sido sus vacaciones.

Las Kardashian

La sensualidad de las hermanas Kim y Khloé Kardashian alborotó las redes al publicar una instantánea en la que ambas lucen un diminuto bikini negro, presumiendo su envidiable figura.

Las famosas empresarias disfrutaron de varios días de playa en las Islas Turcas mejor conocidas como Kamp Koko.

“Todavía estamos buscando ese maldito diamante”, escribió la menor de las Kardashian en el pie de foto haciendo referencia a la famosa escena de su reality Keeping Up With the Kardashians en 2011, cuando la familia viajó a Bora Bora y Kim perdió uno de sus aretes de diamantes.

Las famosas hermanas han pasado unos días en Las Islas Turcas. Foto: @khloekardashian

Jennifer Lopez y Ben Affleck

La pareja del momento está de luna de miel y no hay mejor sitio para vivir este momento que la ciudad del amor.

Desde hace varios días, los paparazzis los han captado disfrutando de su amor por cada lugar que visitan, ya sea cenando bajo la lluvia en un restaurante cerca de los Campos Elíseos, e incluso sentados en el parque, como dos enamorados que se besan e intercambian miradas.

Este viaje también coincidió con el cumpleaños número 53 de la cantante.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Otra de las parejas más queridas del mundo del espectáculo mexicano emprendió un viaje a inicios de junio por toda Europa y parte de Asia.

Cada lugar que visitan no han dudado en inmortalizarlo en increíbles postales. Se rumora que este viaje fue debido a que contrajeron matrimonio, y que fue el mismo Papa Francisco les dio la bendición, aunque ninguno de los cantantes ha confirmado su enlace matrimonial, ellos siguen disfrutando de la buena vida viajera.

Chiara Ferragni y Fedez

Los influencers italianos viajaron a la capital del país en forma de bota junto a sus dos hijos Leo y Vittoria, para pasar un verano en familia y supervisar la obra de su nuevo Penthouse que estará listo para la próxima primavera 2023.

La feliz familia disfrutó de un fin de semana lleno de arte, pues visitaron varios museos y galerías como la Borghese. Además pasearon por la Fontana di Trevi.

La familia de los influencers italianos viajaron a la capital del país en forma de bota. Foto: @chiaraferragni

Sofía Aragón

La ex reina de belleza se ha convertido en toda una influencer de las redes sociales al superar el millón de seguidores, a quienes deleita con cada fotografía que publica.

Para este verano, Sofía viajó hasta Tailandia, en donde además de desfilar en una pasarela de Pandora, ha aprovechado unos días para descansar.

La última publicación que realizó fue una serie de fotografías en bikini y en las que aparece disfrutando de la isla de Phuket.

Sofía Aragón disfruta de las paradisíacas islas de Tailandia. Foto: @sofaragon