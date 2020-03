Así vive Michelle Ávila la cuarentena

Michelle Ávila es una influencer y amante de la moda, que creó su propio canal especializado en asesoría de imagen, Glam & Glow donde comparte tips para lucir increíble todos los días. Pero además es mamá y empresaria y ante esta cuarentena, ha disfrutando como nunca a su familia y en entrevista con El Sol de México, nos contó cómo está sobrellevando la situación con Antonella, su pequeña hija de tres años.

“En casa no hemos salido desde el 17 de marzo y es un momento en el que he disfrutado estar con mi familia definitivamente, hemos optado por realizar diferentes dinámicas para salir adelante de esto, pero pues también tengo que hacer home office”.

En cuanto a cómo le explica a Antonella lo que está pasando en la actualidad y el por qué no podemos salir de casa dijo, “le hemos explicado de la situación en la cual estamos viviendo no sólo como país, sino a nivel mundial, pero no me gusta reiterárselo tanto ya que es una pequeña de tres años, sólo la mantengo informada pero a lo que su edad corresponde”.

De los extremos cuidados que hay que tener en casa, dijo que tienen todos los posibles, “todas las perillas de la casa se limpian diario con agua y cloro. Procuramos lavarnos las manos todo el día. De hecho a Antonella le dibujamos una figura en sus manos todos los días para que gane puntos. No nos tocamos la cara. Y todo se limpia con cloro más de una vez. Además de la rutina de limpieza acostumbrada”.

Michelle se autodefine como una mujer workaholic (adicta al trabajo), sin embargo, esta consciente en que tiene que dividir su tiempo en sus diferentes facetas para poder encontrar un equilibrio, “hay momentos para todo y más en casa. La verdad disfruto mucho trabajar pero también ser mamá y esposa. Así que procuro poner límites de home office, por lo que voy estableciendo mis actividades por agenda”.

En su cuenta de Instagram @michelleavilastylist en estos días ha compartido algunas de las actividades que ha hecho con su hija, como un día de spa en casa, dibujar, hacer ejercicio y hasta han creado outfits super trendys, “hemos hecho parrilladas, rutinas de ejercicio, home shcooling, dinámicas como spa day y nos encantan los juegos de mesa. Así haciendo cosas diferentes en donde se divierta pero no deje de aprender valores y cosas nuevas es nuestro objetivo como papás”.

A todas las mamás que están en casa con sus hijos, la fashion blogger recomendó hacer algo de ejercicio y hacer recetas fáciles donde los niños se distraigan y al mismo tiempo aprender sobre texturas y sabores.

También compartió algunos tips para los outifts en casa, que aunque no salgamos, siempre hay que lucir lindas para nosotras mismas, “lo básico serán los jeans, pero hay que usarlos de manera diferente, ponte creativa, agrega cosas que no sean tan básicas, como accesorios, sweatskirt, usa vestidos, faldas, cosas con mucho color para que te aporte energía en tu persona y sobre todo en tu casa”.

Michelle recientemente se estrenó como empresaria y es que acaba de lanzar su línea de zapatos, “Soy la más feliz, ya que es literal un sueño hecho realidad, por el que trabajé mucho. Siento que los zapatos siempre le aportan mucha personalidad a todos los looks, y mis diseños tienen esa intención, llenar de estilo todo tu armario no sólo un look”.