BCBGeneration, el invierno con estilo basic & chic

En un ambiente totalmente femenino y chic, se reunieron fanáticas de la moda, influencers e invitadas especiales para conocer la nueva propuesta para la temporada winter de BCBGeneration, la joven y contemporánea firma que se inspira en el street style.

El exclusivo brunch se realizó en la Residencia WW, donde además de disfrutar de una amena mañana con un delicioso menú que incluyó smoothies, waffles y un mix de frutos rojos, las asistentes como Paulina Díaz Ordaz, Teresuch, Sofìa lascurain, Luisa Fernanda, entre otras, conocieron la propuesta de la marca con la minipasarela que se realizó.

Para esta temporada la apuesta de la joven y contemporánea firma es conectarse con la GenGirl, que es una mujer amante del arte, de la belleza, la cultura y nuevas ideas, así que da una vuelta por lo básico que no es tan básico. Piezas como minivestidos, faldas, suéteres, blusas holgadas, sacos, pantalones de cintura alta, serán el must have. Además hay prendas nocturnas que invocan el glamour y encanto de décadas pasadas.

Posterior a la pasarela, las invitadas pasaron al photo opportunity donde gigantes globos rosas, flores y un background iluminado fueron los elementos cool que le dieron vida a la selfie.