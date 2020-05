Blanca Salinas promueve el consumo de la moda nacional

En medio de esta crisis de emergencia sanitaria, la plataforma latinoamericana de moda con causa, Fashion Days San Miguel de Allende, pospuso su octava edición que estaba prevista para el primer semestre del año, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los asistentes.

Sin embargo, siguiendo su compromiso con la industria nacional, Blanca Salinas, directora y fundadora del evento, tuvo la iniciativa de crear la campaña #YoComproModaMexicana, la cual tiene el objetivo de incentivar el consumo local y nacional, que está siendo afectado por la contingencia del Covid-19 y a través de ella, se invita a comprar moda mexicana, asimismo difunde el hashtag #QuedateEnCasapara mostrar que la salud y seguridad se antepone a todo.

A través de las redes sociales de Fashion Days San Miguel de Allende, se compartieron algunos videos con la participación de reconocidos diseñadores nacionales como Paola Hinojos (Bernarda), Vincent Agostino (Doce Cero Tres), Alex Medina, Bárbara López Vie (Elisheva & Constance), Tanya Moss, Jacobo sin A, José Sánchez, Lydia Lavin, Gustavo Helguera, René Orozco, Vero Solís, Armando Takeda, entre otros, mostrando así que la familia del diseño está más unida que nunca.

“Quise concientizar en que toda esta crisis afectaría a la economía y a la industria de la moda, así que me parece importante que consumamos lo local para reactivar a la economía, hoy más que nunca los consumidores estarán valorando el comportamiento de las marcas y su responsabilidad social y cívica”, explicó Salinas a El Sol de México.

Resaltó la importancia del consumo local: “es importante porque en estos momentos necesitamos unirnos, necesitamos reactivar la economía para que la moda mexicana no tome un retroceso, nos ha costado mucho llegar a donde estamos y hoy más que nunca debemos apoyarla y a su vez apoyaremos a las familias que trabajan en los talleres de costura, a los textileros y a todos los que están involucrados”.

"La moda mexicana hoy en día te puede brindar un producto de excelente calidad ..." nos dicen la diseñadora @verodiazmx en su saludo para el público de #FashionDaysSMA Campaña #quedateencasa #yocompromodamexicana

La iniciativa de Blanca, tendrá una segunda etapa, pero ahora se verá la respuesta de varias personalidades como la actriz y cantante Kika Edgar y la promotora de arte Raquel Bessudo.

Las nuevas fechas del evento se anunciaron por medio de un comunicado publicado en redes sociales, en el que se destacó que los próximos 4,5,y 6 de noviembre se vivirá la experiencia de Dress to Give.

“Ya estoy pensando de qué forma integrar que la causa sea para los afectos de la pandemia del Covid-19”.

Entre las soluciones que Blanca propone para que la industria salga a flote de esta crisis, opinó “es muy importante consumir lo mexicano, pero también creo que es importante que las marcas activen su tienda en línea, que tal vez puedan ofrecer ropa cómoda para estar en casa, el chiste es que no paren, ser creativos, cada diseñador tiene sus propias soluciones e ideas, pero no debemos parar, el mundo ya no será como antes, debemos actualizarnos y también como ciudadanos exigir apoyo a las medianas y grandes empresas, el chiste es que no desaparezcan”.