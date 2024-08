¿Buscas una planta especial para tu casa? Ella la tiene y te dirá cómo cuidarla y dónde ponerla

Para Thalia Davidoff, las plantas pueden cambiar el mundo en el que habitas. Su presencia va más allá de las necesidades estéticas, son fundamentales, dice, en nuestro entorno y en nuestra de vida. Su contacto con la naturaleza lo obtuvo desde muy joven, a partir de sus estudios en el extranjero en la carrera de biología de la vida silvestre.

"La escuela donde estudiaba estaba rodeada de bosques, vivía en medio de la naturaleza. Mi enfoque principal era la conservación de ecosistemas tropicales, montañas en la selva, bosques de nieblas... siempre me ha llamado mucho la atención la naturaleza pero sobre todo los bosques desbordantes, repletos de árboles", confiesa.

Actualmente, dirige la firma Aldaba Jardines, que surgió a partir de que su padre, la dejó a cargo de la tienda de plantas de la que era propietario.

"Comencé con Aldaba, por una costumbre que me heredó mi papá, que fue el coleccionismo de plantas; él tenía una tienda en donde las vendía, y yo me quedé a cargo de ella, esto ha sido una práctica de la cual fui aprendiendo, y tuve muchísima suerte porque yo estaba enfocada en ecosistemas y fauna, y de repente me enamoré de las plantas.

La iluminación es fundamental / Foto: Aldaba Jardines

Adaptar estos elementos a los interiores es todo un arte, y lo lleva a cabo a través de diferentes técnicas basadas en sus conocimientos de fotografía, los cuales obtuvo como parte de su interés por explorar los entornos naturales.

"En mis inicios como profesional, me dediqué por un tiempo a la fotografía para la conservación; fotografiaba mucho la naturaleza y los paisajes. En este proceso es muy importante saber apreciar los diferentes ángulos, y cómo va a ser tu recorrido visual antes de hacer una foto, eso me ayudó mucho para ahora definir el lugar específico donde colocar cada especie en el rincón o superficie adecuados. De esta forma es como las estancias para mí, se convierten en jardines o bosques", explica.

Su trabajo se desarrolla a través de diferentes técnicas que definen la selección de cada especie para cada proyecto. "En mi trabajo existe un concepto que se denomina Paleta vegetal, es una combinación de plantas que he ido desarrollando desde hace nueve años, y se eligen conforme al asoleamiento del lugar, si recibe más o menos sol, etc... éstas paletas son muy diversas, pueden incluir desde 40 a 70 diferentes plantas, y la mayoría de ellas tienden a florear, pero esto no es su principal atractivo, sino la combinación de texturas, la flor de un plus para que el jardín o la terraza se vea atractivo", explica.

La experta agrega que. "no me enfoco en una sola especie, sino en toda la comunidad de plantas, las cuales siempre deben estar felices y bien cuidadas para que crezcan bien de acuerdo a la luz que van a recibir. Una de las bases que sustenta la inspiración de mi profesión, es el cuidado del hábitat, todos somos parte de un hábitat, de un ecosistema y es muy importante crear refugio, espacios de alimentos de agua para las aves, las abejas, las polillas, las mariposas y otros seres vivos, que muchas veces en las grandes ciudades pasamos por alto y no valoramos".

Thalia trabaja con diferentes productores y cuenta con un vivero en San Gabriel Ixtla, cerca de Valle de Bravo donde existen varias especies que requieren poca agua.

Thalia se inspira en los bosques de especies abundantes / Foto: Aldaba Jardines

"Tenemos una red muy grande productores en todo el Bajío con los que trabajamos de forma directa desde hace tiempo, son relaciones muy importantes con expertos sobre este tema. Algunos de ellos usan el bosque de niebla como su invernadero, donde se dan las piñanonas o la monstera deliciosa (o costilla de Adán)que son especies enormes y que son muy difíciles de producir en un vivero convencional.

"No trabajamos mucho con palmas, porque la inspiración va mucho más hacia el bosque de niebla, o praderas, un paisajismo abundante".

Integra la naturaleza al espacio como si fuera una pintura / Foto: Aldaba Jardines

La especialista admira a importantes personajes del paisajismo como Piet Oudolf, considerado el mayor representante del paisajismo y Daniel Nolan. "Para mí el mejor paisajismo es el que responde no sólo a las necesidades estéticas, sino al ecosistema", afirma.

Dice que en México, "somos muy afortunados por la gran cantidad de espacies de plantas que tenemos, sin embargo, las personas, hasta hace algunos años, no le daban tanta importancia a este tema, y la mayoría pedía a su jardinero que se encargara de ellas. Pero hoy en día esto ha cambiado, toda la arquitectura que se crea en México toma como aspecto principal el tema del paisajismo, y cómo integrar la naturaleza a los espacios.

"Si nos damos cuenta, todos los proyectos arquitectónicos actuales cuentan con árboles y plantas, realmente se toman muy en cuenta como algo que no se coloca al final, sino al principio como parte del desarrollo de la obra, y esto es muy significativo para nosotros.

La luz, el efecto primordial

De día y noche, los jardines de interiores lucen muy diferentes, y esto brinda importantes efectos visuales en cada área de la casa o lugar donde Thalia desarrolla su obra,

"Estos jardines de interior, vas a poder apreciarlos de diferentes formas a partir de la luz natural, de cuando sale el sol, de cuando está nublado… y esto se debe también a la diversidad de especies que se encuentran allí. Por ejemplo, si pones un vitex morado, vas a descubrir tonos diferentes en él por la mañana donde se verá más azul, por la tarde tendrá un morado amarilloso.

Su vivero cuenta con miles de especies / Foto: Aldaba Jardines

"En la noche puedes crear diferentes cosas a partir de la luz artificial, que es como una parte muy escultural, similar a una museografía. Hay que recordar que los jardines están compuestos por seres vivos que van a cambiar a través del tiempo, no se van a ver igual que como se plantaron desde un inicio, que cuando llevan cinco años, van madurando y ver este proceso es maravilloso".

Consejos básicos para tus plantas de interior

Thalia sugiere: "En general mi consejo más importante es tocar la tierra, decir que hay que regar tres veces a la semana con dos litros de agua, es un error. Simplemente es meter el dedo y darte cuenta que si sale lodo tienes que esperar un poco para regarla, porque tiene agua y se le pones más se ahoga. Necesitas saber lo que la planta requiere, cambiarla de lugar, si le gusta la luz o la sombra".

Junto con su equipo, la experta, dice, ejecuta hasta 20 proyectos en simultáneo, los cuales pueden ser plantas de interior para restaurantes, casas, departamentos y hoteles entre otros.

Confiesa que no tiene un planta favorita. "A veces me clavo con algunas especies, y en este momento le tengo un amor muy peculiar a los agaves guiengolas, como los que se encuentran afuera de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca.

Sobre los mitos que existen sobre no colocar plantas en la recámara, porque se dice que roban oxígeno, aclara "esto es mentira, a mí me gusta acampar en el bosque. Para mí entre más plantas tengas mejor, le hacen bien a la piel ya que conservan la atmósfera más húmeda, así que estos mitos son falsos".

Trabaja con productores expertos de la zona del Bajío, México / Foto: Aldaba Jardines

Su centro de operación es un vivero de dos mil metros cuadrados ubicado en un centro comercial de la zona de Bosques de las Lomas donde pone a la venta miles de especies, árboles y plantas de todos tipos y tamaños.