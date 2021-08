Busco cambiar vidas, no sólo rostros: Gamaliel Valdés, cirujano plástico

Hacer más bellas a las personas tomando en cuenta un enfoque de salud mental, es la premisa del cirujano plástico Gamaliel Valdés, quien crea un innovador concepto en el que cualquier cambio físico lleva detrás un conocimiento claro de responsabilidad y motivación personal.

El médico michoacano, ha podido descubrir que el platicar con sus pacientes antes de cualquier intervención es fundamental para conocer su forma de pensar, inquietudes y sobre todo, sus problemas.

“Vengo de una familia de médicos, desde niño crecí entre medicinas. Mi infancia se desarrolló en farmacia y hospital. Decidí estudiar medicina pero con un enfoque diferente, no de enfermos, sino trabajar la belleza englobada con la salud mental y la cuestión psicológica para curar a las personas internamente. Al consultorio algunas llegan con depresiones, divorcios y cuestiones fuertes en las que nosotros hemos podido aportar algo y así tratar de cambiar vidas y no sólo rostros”, dice Valdés.

Es así como surge DG Aesthetics & MedSpa, un lugar para el cuidado personal con un servicio amplio de medicina estética, cirugía plástica y masajes. “Hemos creado este concepto con opciones para los que tienen miedo de entrar a un quirófano y para los que quieren una segunda opción de tratamientos, de los cuales, manejamos invasivos y no invasivos. Trabajamos con mucha gente del espectáculo, actrices y cantantes a quienes hemos aportado algo positivo para sus carreras”.

Pero Valdés quiere dejar algo muy claro: “Lo que hay que entender es que la cirugía te ayuda a mejorar, no a quitar… Es desvanecer, suavisar… No puedes quitar una nariz, sólo la vas a mejorar, esas son las palabras correctas, no es tanto el decir no te operes, sino que hay muchas técnicas que son rápidas, son nuevas y te ayudan a verte bien. Pero hay algo muy importante a tomar en cuenta, que si estás bien contigo mismo, estás bien por fuera, tenemos un alto índice de divorciadas que sus esposos las dejan por otra mujer más jovencita, es ahí cuando el cirujano se convierte en tu consejero pero, ojo, no es tu papá o tu mamá”, expresa el médico.

El experto dice que la genética es lo que nos define, y no se puede modificar pero lo que sí es posible es enfrentar el paso del tiempo.

“Empezamos a envejecer desde los 21 años, ahí debe comenzar nuestro proceso de cuidado, si lo hacemos a esta edad, a los 50 tendremos una piel mejor, tenemos que usar protector solar y todo lo necesario para la prevención, y así ganarle al tiempo, no lo puedes parar, pero sí hacer una pausa, para que llegue más lento”.

Sobre las tendencias actuales dice que la percepción de las mexicanas hacia la belleza ha cambiado, y el deseo de verse más delgada y acinturada ha quedado atrás, las mujeres buscan ser más voluptuosas al estilo Kardashians.

“En la cultura mexicana verse más entallado es mejor, las hermanas Kardashians crearon una tendencia de las mujeres ‘buchonas’, Jenni Rivera lo impulsó, pero a nivel internacional las famosas hermanas se convirtieron en las embajadoras de este estilo. Ya no vemos a esa chica delgada y de cintura chica, ahora es una cintura pequeña y glúteos muy grandes. Somos muy de imitar”.

También dice que el interés de los hombres por su imagen ha aumentado actualmente, “éramos más cohibidos pero ahora nos fijamos más en nuestro arreglo personal. Una de las consultas más frecuentes a las que acuden los hombres es por la calvicie, también la panza y el acné son los tres problemas que más los aquejan y que podemos abordar sin tabúes, también se quieren poner nalga y hasta hemos tenido militares que llegan con sus uniformes y se ponen botox”.

En cuanto a las innovaciones en tratamientos, el médico menciona a la liposucción, en todas sus modalidades, como la más solicitada, además del implante de mentón para angular la cara.

“Hay nuevas técnicas como la de peeling en siete pasos que te quita la capa de células muertas, el baby face que sirve para cuando se casa la prima o el amigo y te vas a encontrar con alguien de la generacion de tu secundaria. También el láser que se dispara a 600 nanómetros con una mascarilla de carbón para abrir y limpiar los poros para que no haya acné y que se vea rostro de Hollywood, o la lipo láser para esas personas exigentes que quieren un cuerpo de bronce, es más noble la técnica, menos dolorosa y más rápida con resultados muy satisfactoria”.

Labor altruista

Valdés planea un programa para ayudar a las personas transgénero de la comunidad LGBT+ que han sido víctimas de las malas técnicas empleadas en tratamientos quirúrgicos, además de apoyar con sesiones gratuitas.

“Hay chicas trans que por dos pesos les ponen hasta aceite de cocina, y acaban mutiladas, damos precios muy accesibles para ellas”.

Además, Gamaliel ha apoyado a pacientes de Zitacuaro, Michoacán, de donde es originario, en problemas de pérdida se seno por cáncer y les ha hecho el procedimiento de su reconstrucción sin reicibir nada a cambio.

“Las cirugías reconstructivas son muy caras, esto aleja tanto a los niños como de las mamás que tienen este problema, se quedan en limbo, por lo que vamos aportar nuestro granito de arena en este tema. No todas las pacientes tienen acceso al estudio del gen y la idea es concientizar cada vez más el chequeo creando educación para que no evolucione”.

Un gran número de celebridades han pasado por las manos Gamaliel, a quienes ha impulsado su carrera gracias a su nueva imagen.

Lucía Méndez es la persona que abrió mi primera clínica, hemos llevado una muy buena amistad. Me ha enseñado mucho, la admiro y estaré agradecido con ella siempre. También hemos trabajado con Lorena Herrera, Paola Durante (en el tema del glúteo con polímero), Fabián Lavalle, Carla Estrada entre otros artistas.

Su programa Gama con las estrellas en el 760 de ABC Radio cumple un año y su clínica está por celebrar su quinto aniversario