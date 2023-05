Celebran las nuevas formas de amar

La actual apertura hacia la diversidad sexual y de género está siendo impulsada por una combinación de factores, entre los que destaca que las nuevas generaciones están creciendo en un mundo cada vez más conectado e informado, pero también que se está produciendo un cambio cultural que refleja esa apertura y aceptación de la diversidad.

Las nuevas generaciones están liderando un cambio en lo que se refiere a apertura y honestidad acerca de sus identidades sexuales y de género, lo que ayuda a crear un entorno más acogedor y seguro para ellos.

Te puede interesar: Nika, la isla de la gentileza

A propósito del Día de la Pansexualida, la plataforma de encuentros extraconyugales Gleeden destaca que ha notado como los perfiles de sus usuarios son cada vez más variados y que ya no sólo se trata de personas casadas, sino también de personas solteras y con relaciones abiertas que están en busca de otras experiencias sexo-afectivas.

Al respecto, la sexóloga Paulina Millán, menciona que el uso de las apps de citas han cambiado la manera de relacionarnos, al tratarse de espacios seguros para que las personas puedan configurar un perfil más genuino y ser claras en lo que buscan sin temor a ser juzgadas.

“Lo que ha permitido que la gente se dé cuenta que existen otras identidades y formas de amar mientras van explorando en la app con quien coinciden o se sienten más afín”, asegura.

El 'quién' no es lo que complica el amor hoy en día, sino el por qué, cómo, qué, cuándo y dónde lo que dificulta las citas y las relaciones, particularmente después de la pandemia

En ese sentido Paulina Millán menciona que “el ser abiertxs respecto a su identidad, es algo que se permiten más las nuevas generaciones, pero el coincidir en estas apps también ha permitido que generaciones de arriba se descubran y se sientan seguras al respecto”.

“Saben que en ese sitio tienen la libertad de poner la foto que quieran, de poder expresar lo que son e incluso poner cómo prefieren que les digan. Y es que la pansexualidad siempre ha existido, pero por primera vez en años, se le visibiliza y se le nombra y así es más fácil que alguien se sienta representado por esta nueva forma de amar y coincida con otras personas que buscan lo mismo”.

El amor para los jóvenes de hoy

Por su parte, la académica de la Universidad Edith Cowan, Elizabeth Reid Boyd, cuestiona si lo que sabemos del amor todavía se aplica a las relaciones de hoy, particularmente entre los millennials y la Generación Z, cuyas asociaciones y comportamientos de citas están trazando nuevos territorios.

“Citas en línea, conexiones, mayor acceso a la pornografía. Movimientos de castidad. Parejas románticas a través de (o independientemente de) las orientaciones de género. El poliamor y la creencia todavía prevalente en la monogamia. Todo es parte del paisaje moderno. Muchas relaciones comprometidas se tensan y se rompen bajo la carga de cumplir las esperanzas y los sueños de lo que imaginamos que es amor”.

Esas preguntas se exploran en Heartland: ¿Cuál es el futuro del amor moderno? de la doctora Jennifer Pinkerton, quien basándose en una extensa investigación sobre más de 100 "paisajes del corazón" de jóvenes australianos, desde hermanas aborígenes transgénero en las Islas Tiwi hasta católicos conservadores que viven en Sydney, abre nuevos caminos en el panorama actual.

El complejo mundo moderno de las citas en Heartland… revela una falta de reglas, algo que trae consigo tanto la pérdida como la liberación.

Las nuevas generaciones están liderando un cambio en lo que se refiere a apertura y honestidad acerca de sus identidades sexuales y de género, lo que ayuda a crear un entorno más acogedor y seguro para ellos

Pinkerton muestra que el "quién" no es lo que complica el amor hoy en día. Más bien son por qué, cómo, qué, cuándo y dónde lo que actualmente dificulta las citas y las relaciones, particularmente después de la pandemia, a pesar de la facilidad del acceso rápido a internet para socios potenciales.

Sociedad #SOY | Busca espacios para consentir a la comunidad

También hay muchas etiquetas que van más allá de LGBT+, como precisamente los términos pansexual (alguien que se siente atraído por todos los tipos de género: hombre, mujer, trans, no binario); semi-pansexual (alguien que busca una conexión profunda) y poliamor (múltiples amantes), entre otros.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin tales etiquetas, explica la semipansexual Aggie (29), no podría explorar la sexualidad, su género o incluso el poliamor en sí. “Estas palabras describen cosas a otras personas y describen cosas que no has experimentado antes”.

Las etiquetas también funcionan como una línea divisoria de edad. Es un asunto “de generación", dice Aggie. Incluso hay una niña de 14 años que se identifica como "gótica no binaria, pansexual demiromántica" que le pregunta a su tía de ella Gen X cómo se identifica. “Amo a quien amo”, responde desconcertada su tía de ella.