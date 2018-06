Centro Universitario Incarnate Word celebra graduación de sus estudiantes

El Centro Universitario Incarnate Word celebró la graduación de sus estudiantes de licenciatura y maestría, quienes en una ceremonia especial recibieron sus diplomas de manos de los directivos de esta institución que abrió sus puertas en México hace 15 años.



En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de The University of the Incarnate Word (UIW), Dr. Thomas Evans, junto con el rector del Campus Ciudad de México Matthew Whitehouse. Así como José Antonio López Verver, rector del Campus Bajío; Fabiola Iturbide Ruiz, directora académica del campus Ciudad de México; Sor Martha Estela Pérez Curiel, miembro del Consejo de Ministerios de la Congregación.



El primero en tomar la palabra fue el Dr. Thomas Evans, quien emitió un discurso en el que animó a los estudiantes a superarse más allá del logro que recién conquistaron. “Los invito a salir a la comunidad, ser líderes, ser ejemplos brillantes de nuestra misión y de la sólida base que recibieron en el CIW. Continúen con el trabajo que empezó aquí”, expresó.



El Licenciado Francisco Torres Cano, Director General de Ventas y miembro del Consejo de Administración de Organización Editorial Mexicana (OEM), fue el invitado de honor de esta ceremonia y emitió un discurso donde resaltó los valores de la Universidad Incarnate Word y el lema que rige a esta institución: ‘Lo más importante son las personas’.



El LicenciadoTorres Cano llamó a los graduados de esta generación a reflexionar sobre la situación que vive nuestro país y la importancia que tiene el ejercicio cívico que realizarán el próximo domingo. Asimismo, les recordó la importancia de mantener sus valores en todas las etapas de su vida pues “como dicen en el campus de su alma mater en San Antonio, Texas: “El universo es suyo”, dijo.



Los estudiantes que recibieron sus diplomas egresaron de las licenciaturas de Administración, Administración y Finanzas, Animación y Efectos Visuales, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Nutrición y Psicología; mientras que los estudiantes Administración de Negocios (MBA), Derecho y Educación recibieron sus títulos en maestría.