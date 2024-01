¿Cómo cumplir tus metas y no fracasar en el intento?

¿Cuáles fueron tus propósitos de Año Nuevo?, y ¿Qué has hecho para cumplirlos?. Aunque suena fácil decirlo, la verdad es que en la práctica suele ser complicado.

Muchas veces es abrumador enfrentar todas las responsabilidades y metas que nos proponemos, debido a que vivimos de prisa y olvidamos lo más importante, que somos nosotros mismos. Imaginar o visualizar tus metas, ya sea a corto o largo plazo te puede permitir crear un camino más claro para lograrlas, recuerda que la mente es la semilla de toda acción, y si la preparas para enfocarse y alinearse, tus acciones seguirán su rumbo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis De Anda (@alexisdeonda)

Para ayudarte a cumplir tus objetivos, en Círculos platicamos con la experta en inteligencia emocional y meditación, Gupa Ledezma, quien nos compartió consejos para lograrlo.

“Empezamos el año inspiradísimos, creyendo que en la noche del 31 sucede algo mágico en todos los motivos que no has cumplido desaparecen y tristemente, no es así. El propósito es un resultado de una serie de cambios de hábitos para sentirnos diferentes”, explicó la también speaker quien en redes sociales acumula más de 60 mil seguidores.

Añadió, que todo tiene que ver desde la perspectiva de donde estamos parados, “y cómo nos sentimos para no abandonar esos propósitos que nosotros mismos nos imponemos, es como un compromiso propio que debes cumplir para no fallarte a ti mismo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gupa Ledezma (@elojoquevelaluz)

Hay días en los que nos sentimos agotados, con ganas de renunciar a todo y hay otros momentos en los que posponemos nuestros sueños y nos sentimos insatisfechos a pesar de cumplir con nuestros objetivos, “Es por eso que hay que proponernos cosas que estén a nuestro alcance y a nuestra medida, para estar mejor con nosotros mismos, más que por estar mejor frente a otros, no olvidemos que lo más importante es nuestro propio conocimiento”, dijo la creadora del podcast “El ojo que ve la luz”.

Entre sus tips para lograr cumplir nuestras metas, compartió, que hay que visualizar nuestro entorno y ver qué nos hace falta para lograr nuestro centro, “los propósitos, nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos y nos sentimos motivados cuando vemos que avanzamos, cuando nos damos cuenta que el propósito que nos pusimos si trae los resultados que buscamos”, explicó.

Foto: Cortesía @elojoquevelaluz

“Para mantener la motivación yo pondría mi atención a los cambios que voy notando, no a lo que me falta, sino a lo que he alcanzado, por ejemplo, si tu propósito es hacer ejercicio para fortalecer tu cuerpo, yo diría que la manera de no abandonarlo es hacerlo progresivamente para que sea sostenible”, refirió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otra recomendación de la experta es llevar una bitácora de los resultados logrados, tener confianza en nosotros mismos y tener claro el motivo por lo que lo estamos haciendo, “siempre tomando en cuenta que cada meta o propósito es para mejorar o cambiar algo para liberar nuestra mejor versión de nosotros mismos”, finalizó.