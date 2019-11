Con exposición Don´t be sorry something, Karen Rumbos está a favor del medio ambiente

La situación por la que atraviesa el planeta no sólo es preocupante, si no que podría ser irreversible si no tomamos acción de inmediato, ésta es la idea que expresa la artista plástica Karen Rumbos, en cada una de sus creaciones de pop art y pinturas clásicas, que forman parte de la exposición Don´t be sorry something.

A través de su arte busca concientizar a las personas y compartir un mensaje para generar un cambio urgente y necesario. La fundadora del proyecto ArtPoint, integra en su nueva colección un estilo colorido y pigmentos de oro que crean el equilibrio perfecto entre todos los estilos e inspiraciones para lograr así un recorrido por espacios llenos de colores vivos que transporten a momentos y experiencias diversas.

Don´t be sorry something, retoma diferentes factores que están ocasionando el deterioro del planeta de acuerdo con la ONU como el abuso de la tierra y el mar; sobre población mundial y sobre explotación animal; cambio climático; contaminación; especies exóticas invasoras.

La exhibición que permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre se inauguró con un exclusivo coctel al que asistieron invitados especiales y amigos de la artista, quienes siempre le han mostrado su apoyo.