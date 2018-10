Crean una APP para promover el talento

María Albarrán CEO y Co-Fundadora de la startup KIU, la primera plataforma digital para encontrar a los mejores talentos emergentes mexicanos en música, show, mixología, considera que emprender no es una labor sencilla, pero si satisfactoria cuando los objetivos planteados dan resultados.



Desde hace dos años, nació esta empresa virtual que ahora se encuentra en un momento especial al lanzar su aplicación derivada de la página web para que el acceso a los artistas y sus contrataciones, sea “a tres clics” comentó la emprendedora en entrevista en la que platicó como ha sido esta aventura cibernética.

Dijo que esta herramienta web cuenta con más de 500 talentos y funciona como un manager virtual que no satisface necesidades personales, sino las profesionales de sus clientes y los usuarios que solicitan sus servicios, al respecto nos cuenta cómo ha sido esta experiencia.

“Arrancamos en octubre del 2016 y descubrimos que había dos necesidades, mucho talento en la calle, en las bodas en el metro, que no saben cómo venderse y no conoce medios digitales y las personas que quieren entretenimiento de calidad y no saben dónde buscarlo y nosotros ofrecemos experiencias que sorprendan”.

Música con bandas de blues, saxofonistas, imitadores, standperos, magos y en barra mixologos, sommeliers, entre otros son los talentos que reúne este concepto que se encuentra en expansión encabezado por una joven que cree que en México las oportunidades existen para quien se profesionaliza, por eso nos menciona cómo reacciona el talento que se encuentra en esta iniciativa virtual.

“Están felices porque algunos se han encontradoa managers que no les han dado buenos resultados y aquí todo es trasparente, lo que se ve en la plataforma, es lo que hay y seguiremos especializándonos en este sector que tiene muchas posibilidades de crecer”.

En cuanto a qué considera su éxito como emprendedora, María Albarrán expresa con convicción “en aprender sobre la marcha y sobre todo tener los objetivos bien definidos” a esto agregó que el emprender no es algo sencillo pero con voluntad y empeño todo se logra.

“Es súper satisfactorio sobre todo si ayudas a quienes no saben cómo promoverse y yo siempre quise hacer algo así. Es algo donde podemos ganar todos, tanto los talentos como las personas que los contratas y tienes que seguir adelante porque hay familias que dependen de ti.

Albarrán mencionó que tiene mucha fe en que la aplicación sea una herramienta útil y que igual que la página llame la atención del usuario, para así continuar con sus planes de expansión en el mercado on line que definitivamente considera es lo de hoy.