Creativos de diferentes ámbitos mostraron su compromiso con el futuro de México

En un día histórico para México, la responsabilidad como ciudadanos de ejercer el voto se demostró en los diferentes sectores de la sociedad. En el ámbito creativo, diseñadores de moda, empresarios, artistas, galeristas, entre otros, se dieron cita en su casilla correspondiente, para elegir a quienes dirigirán el destino de nuestro país.

Con su dedo pulgar arriba mostraron la marca que muestra su interés por ser parte de la democracia y seguir avanzando hacia el objetivo de encontrar el rumbo correcto.

Les preguntamos a varios de ellos sobre lo que esperan de un nuevo gobernante.

Desea un país en paz y con democracia / Foto: Cortesía Oscar Román

Oscar Román (galerista)

Deseo un país en paz con democracia y lleno de oportunidades para todos, donde podamos terminar con la pobreza y donde la salud sea un tema prioritario.

Le pido al nuevo presidente que se comprometa a cumplir lo que promete que no mienta, y que no nos engañe, que sea un presidente para todos, y que no haga divisiones en nuestro pueblo.

Gustavo Helguera, su mayor deseo para México es que encuentre paz / Foto: Cortesía Gustavo Helguera

Gustavo Helguera (diseñador de joyaría)

Mi mayor deseo para México es que encuentre paz, prosperidad y unidad. Que su gente pueda vivir en armonía, con oportunidades justas para todos, acceso a una educación de calidad, salud, y un entorno seguro. Que la cultura rica y diversa de México siga siendo una fuente de orgullo y que se respeten y valoren los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.

La petición para el nuevo presidente de México es trabajar con integridad y transparencia para el bienestar de todos los ciudadanos. Priorizar la lucha contra la corrupción y la inseguridad, mejorar el sistema de salud y educación, promover el desarrollo económico sostenible, garantizar los derechos humanos y la justicia social. Además, es crucial fomentar la unidad y la inclusión, escuchando y atendiendo las necesidades de todas las comunidades del país.

Juanchi Torre pide unidad / Foto: Cortesía Juanchi Torre

Juanchi Torre (empresario y diseñador)

Mi único deseo es tener un México unido otra vez

Shahpary Pulido / Foto: Cortesía Shahpary Pulido

Shahpary Pulido (diseñadora y empresaria)

Deseo que México prospere y cuente con un sistema jurídico justo que nadie pueda alterar. Necesitamos líderes educados y capaces que trabajen para un bien común para los mexicanos. Pido que la presidenta entienda las necesidades estructurales de México.

Daniel Espinosa / Foto: Cortesía: Daniel Espinosa

Daniel Espinosa

Deseo un México unido, fuerte, próspero e igualitario. Votar, respetar la decisión de la mayoría. ⁠Que se asegure que la educación de las generaciones sea prioridad, que sea laica, y por otro lado respeto e igualdad a las minorías