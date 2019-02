Desirée Navarro festeja un año más de vida junto a sus dos amores

Desirée Navarro celebró un año más de vida rodeada de sus mejores amigos que año con año la acompañan, pero esta ocasión fue aún mejor, porque estuvieron sus familiares y sus dos grandes amores, su hijo Alan Girón y su pareja, Javier Lozano.

La periodista agradeció por este año más de vida partiendo un rico pastel de chocolate que le prepararon sus amigos del restaurante Au Pied de Cochon "yo cumplo cada vez menos así que esta vez son 35", dijo a JDS sonriente, sin embargo, aseguró que cada año es diferente porque los seres humanos cambiamos y ella ha cambiando muchas cosas.



"Aquí están muchos amigos que me han acompañado en otros en momentos felices, tristes, y ha cambiado que hoy son la presidenta de la Fundación One Heart México y tenemos una red de 15 fundaciones hermanas con nuevos proyectos", dijo la escritora de ¿Es posible morir de amor?



Entre los regalos que le dieron hubo uno muy especial del artista plástico Fernando Osorno, quien de manera de develación, le regaló un cuadro blanco con figuras de papel e iluminación diseñado especialmente para su casa.



Otro más fue de su pareja de vida Javier Lozano, quien la llevó a celebrar su mero día (3 de enero) a Oaxaca. Al respecto nos contó si hay decidido formalizar su relación con el político y llegar al altar.



"Llevamos 3 años juntos apoyándonos en todo. Ahorita ya estamos acoplados y muy unidos, en octubre pasado en su cumpleaños fuimos a NY y me entregó un anillo que es una alianza que simboliza nuestro amor, él trae uno igual y solo hicimos una ceremonia familiar en Puebla en el Museo del Barroco", detalló la especialista en imagen, quien dijo que con esto no hay necesidad de firmar ningún papel ni llegar al altar.



Sobre sus hijos, Valentina está estudiando actuación en California y aplicando para la universidad en Nueva York y Alan, quien la acompañó esa noche especial, es futbolista y actualmente está jugando en la sub 15 del Toluca, más los hijos de su novio, ya no está sus planes de convertirse en madre de nueva cuenta.